La complessa vicenda della famiglia che vive isolata nel bosco ha portato all'allontanamento dei figli, sollevando questioni di sicurezza e negligenza genitoriale. Il tribunale ha agito per proteggere i minori, ma la sua decisione non è definitiva.

La storia della famiglia che vive nel bosco continua a suscitare un acceso dibattito in Italia, dividendo l'opinione pubblica tra chi sostiene l'intervento dei servizi sociali e chi difende le scelte dei genitori.

La decisione di allontanare i bambini non è stata presa alla leggera, ma è il risultato di un anno di osservazioni e segnalazioni di «negligenze» da parte dei genitori.

Quando e come è emerso il caso

Come ricorda «Virgilio», tutto ha avuto inizio nel settembre 2024, quando i servizi sociali sono stati allertati dopo che alcuni minori sono stati ricoverati per intossicazione da funghi velenosi.

Il pronto soccorso ha informato gli assistenti sociali, che a loro volta hanno coinvolto la procura per i minori, avviando così un procedimento giudiziario.

Le indagini hanno rivelato che l'abitazione della famiglia era in condizioni «insalubri», con carenze nell'istruzione e nell'assistenza sanitaria. Queste scoperte hanno portato il tribunale per i minori a intervenire, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza e il benessere dei bambini.

Minori trasferiti in una casa famiglia

Il 13 novembre 2025, il tribunale per i minori dell'Aquila ha deciso di trasferire i minori in una casa famiglia, dopo che i genitori hanno ostacolato gli incontri con gli assistenti sociali e rifiutato gli accertamenti sanitari.

Tre sono stati i motivi principali dietro questa decisione: il rifiuto degli accertamenti sanitari, la mancanza di documentazione sulla sicurezza dell'abitazione e l'assenza di prove di un'adeguata istruzione a casa.

Gli esperti sottolineano che l'intervento è stato necessario dopo ripetuti rifiuti da parte dei genitori di collaborare con le autorità. L'isolamento della famiglia rischiava di compromettere la crescita e la socializzazione dei bambini, violando il loro diritto alla vita di relazione e mettendo a rischio la loro integrità fisica.

La decisione del tribunale può essere revocata

La pagina Instagram «Giovani magistrati» ha spiegato che il tribunale per i minori interviene solo su segnalazione dei servizi sociali o di altri enti. Il problema, evidenziano, è la mancanza di monitoraggio del territorio, che porta molti minori a rimanere in stato di abbandono perché non censiti.

Sebbene esistano altri minori in difficoltà, ogni segnalazione deve essere presa in considerazione. Nel caso della famiglia nel bosco, la decisione di allontanare i bambini è stata presa solo dopo un'attenta valutazione e come ultima risorsa per garantire la loro sicurezza fisica e psicologica.

È importante notare che la decisione del tribunale non è definitiva e può essere revocata. Si tratta di una sospensione temporanea della responsabilità genitoriale, non di una scelta permanente.

La situazione è delicata e non dovrebbe essere strumentalizzata, poiché uno stile di vita alternativo non è necessariamente sbagliato, ma deve essere monitorato per garantire il benessere dei minori.