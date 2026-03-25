Due bimbi trovati con le madri in un bosco: vivevano in una comunità con un santone?

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Le forze dell'ordine hanno individuato i due minori, di 7 e 11 anni, uno italiano e l'altro tedesco, in un edificio abbandonato nei boschi siciliani. I minori non avevano mai frequentato la scuola né ricevuto le vaccinazioni obbligatorie.

In Italia un intervento della polizia giudiziaria ha portato alla luce una situazione di grave disagio riguardante due minori.

Si tratta di un bambino di 7 anni di nazionalità italiana e di uno di 11 di nazionalità tedesca, i quali sono stati rinvenuti in un casolare situato nei boschi di Gibilmanna, un'area montana nei pressi di Cefalù, in provincia di Palermo.

Lo riporta «Leggo», spiegando che le condizioni in cui versavano i piccoli hanno destato immediata preoccupazione. L'edificio che li ospitava presentava infatti evidenti segni di degrado e umidità e i due piccoli dormivano su un semplice materassino gonfiabile. Le madri si trovavano con loro al momento del ritrovamento.

Dalle indagini è emerso che i minori non hanno mai frequentato alcuna istituzione scolastica. Inoltre, non risultavano sottoposti alle vaccinazioni previste per legge. I bambini vivevano in questo stato di isolamento da diversi mesi, lontani da qualsiasi servizio sanitario o educativo.

Al termine dell'intervento, figli e madri sono stati accompagnati presso l'abitazione di un familiare, un ambiente ritenuto più idoneo alla loro sistemazione temporanea.

Nel bosco viveva un'intera comunità guidata da un santone

La Procura di Termini Imerese ha intanto aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla vicenda. A quanto pare le quattro persone vivevano all'interno di quella che è stata descritta come una comunità, composta da una quindicina di persone di diverse nazionalità, che era guidata da una figura carismatica di origine tedesca.

Alcuni membri vivrebbero stabilmente nell’area, anche affittando villette nei dintorni, mentre altri gravitano attorno al nucleo principale insediato nel bosco.

Gli inquirenti stanno cercando di chiarire le condizioni di vita all’interno della comunità e verificare eventuali responsabilità legate alla tutela dei bambini.