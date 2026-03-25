  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Senza scuola e vaccini Due bimbi trovati con le madri in un bosco: vivevano in una comunità con un santone?

ai-scrape

25.3.2026 - 13:32

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Le forze dell'ordine hanno individuato i due minori, di 7 e 11 anni, uno italiano e l'altro tedesco, in un edificio abbandonato nei boschi siciliani. I minori non avevano mai frequentato la scuola né ricevuto le vaccinazioni obbligatorie.

Sara Matasci

25.03.2026, 13:32

25.03.2026, 14:06

In Italia un intervento della polizia giudiziaria ha portato alla luce una situazione di grave disagio riguardante due minori.

Si tratta di un bambino di 7 anni di nazionalità italiana e di uno di 11 di nazionalità tedesca, i quali sono stati rinvenuti in un casolare situato nei boschi di Gibilmanna, un'area montana nei pressi di Cefalù, in provincia di Palermo.

Lo riporta «Leggo», spiegando che le condizioni in cui versavano i piccoli hanno destato immediata preoccupazione. L'edificio che li ospitava presentava infatti evidenti segni di degrado e umidità e i due piccoli dormivano su un semplice materassino gonfiabile. Le madri si trovavano con loro al momento del ritrovamento.

Dalle indagini è emerso che i minori non hanno mai frequentato alcuna istituzione scolastica. Inoltre, non risultavano sottoposti alle vaccinazioni previste per legge. I bambini vivevano in questo stato di isolamento da diversi mesi, lontani da qualsiasi servizio sanitario o educativo.

Al termine dell'intervento, figli e madri sono stati accompagnati presso l'abitazione di un familiare, un ambiente ritenuto più idoneo alla loro sistemazione temporanea.

Nel bosco viveva un'intera comunità guidata da un santone

La Procura di Termini Imerese ha intanto aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla vicenda. A quanto pare le quattro persone vivevano all'interno di quella che è stata descritta come una comunità, composta da una quindicina di persone di diverse nazionalità, che era guidata da una figura carismatica di origine tedesca.

Alcuni membri vivrebbero stabilmente nell’area, anche affittando villette nei dintorni, mentre altri gravitano attorno al nucleo principale insediato nel bosco.

Gli inquirenti stanno cercando di chiarire le condizioni di vita all’interno della comunità e verificare eventuali responsabilità legate alla tutela dei bambini.

I più letti

Due bimbi trovati con le madri in un bosco: vivevano in una comunità con un santone?
Ecco perché Lady Diana vedeva meglio Harry come futuro re d'Inghilterra
Gattuso manda a casa Chiesa: «Quando qualcuno vacilla io devo scegliere»
Studente di terza media accoltella l'insegnante di francese in provincia di Bergamo
I media prevedono una svolta nei negoziati Usa-Iran entro 48 ore - 50 persone arrestate per fuga di informazioni sensibili

La storia della famiglia del bosco

Italia. Decisione drastica per la famiglia nel bosco: «La madre va allontanata dai figli»

ItaliaDecisione drastica per la famiglia nel bosco: «La madre va allontanata dai figli»

La battaglia continua. I genitori dei bimbi che vivevano nel bosco alla TV australiana: «Ridateci i nostri figli»

La battaglia continuaI genitori dei bimbi che vivevano nel bosco alla TV australiana: «Ridateci i nostri figli»

La vicenda continua. La famiglia nel bosco respinge le accuse di aver rifiutato aiuti: «Ogni scelta è per i nostri bambini»

La vicenda continuaLa famiglia nel bosco respinge le accuse di aver rifiutato aiuti: «Ogni scelta è per i nostri bambini»

Altre notizie

Reperti in ottime condizioni. Lago di Neuchâtel: trovato un carico romano dal valore inestimabile

Reperti in ottime condizioniLago di Neuchâtel: trovato un carico romano dal valore inestimabile

La donna è gravissima. Studente di terza media accoltella l'insegnante di francese in provincia di Bergamo

La donna è gravissimaStudente di terza media accoltella l'insegnante di francese in provincia di Bergamo

Vaud. Assassinio Marie, Claude D. chiede la liberazione condizionale

VaudAssassinio Marie, Claude D. chiede la liberazione condizionale