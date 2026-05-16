Il bambino di cinque anni è sopravvissuto relativamente indenne alla sua odissea. Politia Sibiu

Un bambino scomparso ha dato il via a una grande operazione di ricerca in Romania. Centinaia di soccorritori hanno setacciato una foresta per giorni. Alla fine il bimbo di cinque anni è stato ritrovato esausto, ma vivo.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un bambino di cinque anni è scomparso in Romania in un'area forestale con orsi bruni ed è stato ritrovato solo dopo giorni.

Centinaia di soccorritori hanno cercato il piccolo utilizzando droni, cani da ricerca e termocamere.

Nonostante il freddo e la pioggia, il bambino è sopravvissuto quasi illeso. Mostra di più

In Romania un bambino di cinque anni è stato ritrovato vivo dopo giorni di solitudine in una foresta piena di orsi bruni.

Il bimbo era scomparso lunedì alla periferia del villaggio di Sebișu de Jos mentre il padre stava effettuando delle riparazioni a una recinzione elettrica.

In un momento inosservato, il piccolo è corso nella foresta ed è scomparso, come riportato, tra gli altri, dal portale di notizie britannico «NeedToKnow».

La sua fuga ha innescato un'operazione di ricerca su larga scala che ha coinvolto centinaia di servizi di emergenza. Polizia, vigili del fuoco, soccorritori alpini, soldati e volontari hanno setacciato l'area impervia con cani da ricerca, droni e termocamere.

Secondo le autorità, le basse temperature della notte, le forti piogge e i numerosi grandi predatori – soprattutto orsi – presenti nella regione erano particolarmente pericolosi.

Solo verso le 13 di mercoledì l'equipaggio di un elicottero ha ritrovato il bambino a circa 2,5 km dal punto in cui era scomparso. Lo specialista dei soccorsi Mihail Soare è stato portato in cordata fino a lui, che era cosciente e aveva cercato riparo tra gli alberi.

Il padre «tremava di felicità»

Il soccorritore era profondamente commosso dopo il salvataggio. «È un momento molto emozionante. Non avrei mai pensato di vivere un'esperienza del genere», ha detto Soare come riporta «NeedToKnow».

E ha aggiunto: «Anch'io ho due figli, le emozioni sono state travolgenti».

Il bambino di cinque anni è stato portato in un ospedale pediatrico. Nonostante la stanchezza e l'ipotermia, i medici hanno descritto le sue condizioni come stabili e non ha riportato gravi lesioni. Il padre, dopo il ricongiungimento, ha dichiarato di «tremare di felicità».

Date le condizioni dei Carpazi, le autorità rumene lo definiscono un miracolo. La polizia sta indagando sull'incidente, ma al momento ritiene che il ragazzo si sia semplicemente perso.