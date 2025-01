Banane a colazione? Il ricercatore avverte: «Il peggior frutto che si possa mangiare»

Mangiare una banana a colazione? Non è una buona idea, dice un ricercatore britannico di nutrizione. KEYSTONE

Una banana nel birchermüesli o come spuntino a colazione non è assolutamente una buona idea. È quanto sostiene un ricercatore britannico specializzato in nutrizione. Anzi, a suo dire è la cosa peggiore che si possa fare. Ecco i motivi.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Molte persone fanno colazione con il birchermüesli e lo guarniscono con la frutta, spesso con pezzi di banana.

Un ricercatore britannico sostiene però che la banana a colazione non sia una buona idea.

Questi frutti possono scatenare i morsi della fame e rendere stanchi. Mostra di più

Il birchermüesli a colazione è un classico per molte persone in Svizzera. E spesso lo si guarnisce con la frutta, ad esempio con pezzetti di banana.

Tuttavia non sarebbe una buona idea, secondo il nutrizionista britannico Daryl Gioffre, il quale mette addirittura in guardia dal mangiare il frutto giallo.

Nella rivista «Byrdie» afferma: «Le banane sono praticamente la cosa peggiore che si possa mangiare a colazione».

Dall'appetito famelico alla stanchezza e ai problemi digestivi

Le banane sono un tipo di frutta con un contenuto di fruttosio particolarmente elevato. Questa proprietà fa sì che i livelli di zucchero nel sangue aumentino rapidamente dopo il consumo, ma siano seguiti da un altrettanto rapido calo.

Il risultato? Un basso livello di zucchero nel sangue può scatenare le voglie. Se siete già afflitti da una fame famelica al mattino dopo la colazione, rischiate di essere accompagnati da forti oscillazioni della glicemia per tutto il giorno. Questo ciclo di fasi di fame costante può diventare rapidamente una sfida per la vostra dieta.

Un basso livello di zucchero nel sangue può anche rendere stanchi e incapaci di concentrarsi.

L'elevato contenuto di zucchero delle banane viene parzialmente fermentato durante la digestione e trasformato in alcol. Questo processo porta alla formazione di acidi che appesantiscono l'organismo e hanno un effetto potenzialmente pro-infiammatorio. A lungo termine, questi acidi possono favorire malattie come l'artrosi e la gotta.

Non rinunciate del tutto alle banane

Non preoccupatevi, però: non dovete rinunciare completamente a questo frutto. Le banane sono generalmente salutari e forniscono potassio, magnesio e vitamina B6. Dipende dal momento della giornata in cui vengono mangiate e dalla combinazione.

Sono una fonte di energia ideale per gli atleti. I carboidrati prontamente disponibili forniscono energia rapida prima e durante l'esercizio fisico e sono gustosi e salutari. Tuttavia, anche i loro potenziali svantaggi possono essere compensati da sapienti combinazioni.

Gli effetti negativi, come l'acidità, possono essere neutralizzati con grassi sani, erbe o spezie.

Una banana con un po' di cannella o qualche nocciolina non solo offre un sapore migliore, ma favorisce anche il metabolismo e riduce lo sforzo dell'organismo mantenendola l'integratore ideale per lo sport e la vita quotidiana.