Ecco come un gruppo di operai ha truffato le assicurazioni sociali per 700'000 franchi

Un operaio edile portoghese e i suoi 14 complici hanno frodato 700'000 franchi alle assicurazioni contro gli infortuni. I membri della banda hanno simulato incidenti sul lavoro. Saranno presto processati nel Cantone di San Gallo.

Stefan Michel

Quello che era iniziato come un incidente sul lavoro è sfociato in una vasta frode alla sicurezza sociale: un portoghese di 45 anni, da anni operaio in cantieri tedeschi, ha ingannato il sistema di sicurezza sociale svizzero e, insieme a 14 complici, ha incassato circa 700'000 franchi di indennità giornaliere.

Il quotidiano Tages-Anzeiger riferisce del caso, che sarà presto discusso in tribunale.

Nel 2021 scopre il dettaglio nell'assicurazione

Il caso ha avuto origine nel marzo 2021, quando il manovale, appena trasferitosi a Zurigo, ha iniziato un lavoro nel settore edile.

Dopo soli due mesi, però, riporta un infortunio e scopre un dettaglio vantaggioso: l'assicurazione svizzera contro gli infortuni paga fino all'80% del suo stipendio come indennità giornaliera se non è in grado di lavorare.

Secondo gli inquirenti, Silva è tornato in salute al massimo dopo tre mesi, ma è rimasto in congedo per malattia per oltre un anno in totale.

Durante questo periodo, ha iniziato a lavorare per un'azienda temporanea in Liechtenstein. Anche lì si è prontamente infortunato, naturalmente solo in modo presunto.

Per mesi ha ricevuto contemporaneamente indennità giornaliere da entrambi i Paesi, per un totale di 11'000 franchi al mese.

Il malandrino recluta altri malandrini

Le ingenti somme alimentavano la sua energia criminale.

L'uomo reclutava in particolare connazionali e altre persone in situazioni precarie: senzatetto, tossicodipendenti, beneficiari di sussidi - dodici portoghesi, un irlandese e un tedesco hanno seguito il suo richiamo.

Con identità false s'infortunavano il primo giorno di lavoro

Il capo dei truffatori ha creato per loro identità complete con CV, indirizzi e-mail e conti bancari fittizi, ai quali solo lui aveva accesso.

Poi li ha collocati presso aziende temporanee, soprattutto nell'area di Zurigo, Winterthur e San Gallo. In 27 casi sono stati assunti. E ogni volta si infortunavano il primo giorno di lavoro in cantiere.

Anche alcuni medici sotto la lente

Particolarmente esplosivo: Silva sapeva esattamente quali dottori avrebbero scritto il certificato di malattia. «Aveva dei chiari favori», spiegano gli investigatori. Se si rifiutavano, si rivolgeva immediatamente a un altro studio. Poi il gioco ricominciava, con il complice successivo e l'azienda successiva.

I complici ricevevano dai 900 ai 2000 franchi al mese per la simulazione. Tuttavia, c'erano anche persone che partecipavano ma non venivano pagate. Anche loro dovranno essere processati per la loro complicità.

In totale, le assicurazioni contro gli infortuni hanno versato indennità giornaliere per un totale di 700'000 franchi.

Le società di reclutamento interinale non hanno segnalato alcun sospetto

I lavoratori temporanei assunti dall'operaio occupato sono stati tutti abbandonati dopo pochissimo tempo. Sebbene i singoli dipendenti delle società interinali coinvolte se ne siano accorti, non sembravano avere bisogno di andare a fondo della questione.

Solo nella primavera del 2024, una soffiata ha messo la polizia sulle tracce della rete di simulatori. Il capo della rete viveva nel cantone di San Gallo e la sua polizia cantonale dispone di un'unità speciale per le frodi alle assicurazioni sociali.

Potrebbero essere avviati procedimenti penali anche in Germania e nel Liechtenstein, poiché sei dei malintenzionati ricevevano prestazioni sociali anche in Germania. Questi hanno viaggiato solo per le visite mediche, senza mai avere una residenza in Svizzera o nel Principato.

Le accuse non sono ancora state formulate, il principale colpevole è già in carcere

Silva ha confessato e sta scontando una pena anticipata. Sta incriminando pesantemente i suoi complici. «Ci ha consegnato tutti i suoi complici», dice un investigatore. Undici di loro sono stati estradati dalla Germania. Anche loro hanno confessato.

Le accuse saranno presentate contro tutti e 15 gli imputati alla fine di giugno. Silva rischia diversi anni di carcere, gli altri pene condizionali tra i nove e i 16 mesi. Tutti saranno espulsi dalla Svizzera per un periodo che va dai sei ai dieci anni.

«Probabilmente questa è solo la punta dell'iceberg», dice un investigatore, e avverte che ci sono altre pecore nere nel sistema.