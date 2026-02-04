Bandita dalla filiale per un cornetto, Coop non punisce tutti i furti allo stesso modo

Non aver pagato un gipfel alla cassa automatica di un supermercato Coop è costato caro alla comica svizzero tedesca Julia Steiner (immagine illustrativa). KEYSTONE

Un cornetto dimenticato alla cassa automatica ha messo nei guai la comica svizzero tedesca Julia Steiner, la quale è stata infatti bandita da una filiale di Coop per due anni e ha dovuto pagare un risarcimento di 150 franchi. blue News ha chiesto spiegazioni alla catena di supermercati.

Lisa Stutz Bruno Bötschi

«Credo che Coop abbia esagerato. Dopo tutto stiamo parlando di un acquisto di 175 franchi. Un prezzo di 1,20 o quanto costa il croissant non farà la differenza», scrive la lettrice di blue News Maeve* nei commenti all'articolo (in tedesco) sulla comica Julia Steiner.

Ricordiamo che la svizzero tedesca ha dimenticato di scannerizzare un cornetto mentre faceva la spesa alla cassa automatica di una filiale di Coop ed è quindi stata punita dal personale con un divieto d'entrata di due anni e 150 franchi di multa.

Non solo i nostri lettori, ma anche l'organizzazione di tutela dei consumatori ha accusato la catena di supermercati di essere sproporzionata e di mancare di tatto.

E cosa spiega invece la diretta interessata? Caspar Frey, responsabile dell'ufficio media della Coop, ha dichiarato a blue News: «Da Coop si deve pagare ogni prodotto che si porta via dal negozio. Qualsiasi altra cosa è un furto».

L'uomo al telefono esprime tra l'altro sorpresa per il fatto che si debba parlare di una cosa così banale.

Non tutti i furti hanno le stesse conseguenze

Alla domanda se ogni furto - indipendentemente dal valore della merce o dal numero di prodotti pagati - abbia le stesse conseguenze, risponde: «Giudichiamo ogni caso singolarmente in base ai nostri regolamenti e alle nostre direttive interne».

In concreto questo significa che, sebbene esistano regole interne fisse, queste vanno intese alla stregua della legge, dove ogni singolo caso viene esaminato e possono essere inflitte sanzioni diverse. Questi «regolamenti e direttive interne» sono la base di tutte le decisioni e tutti i dipendenti dei punti vendita ne sono informati, spiega Frey.

blue News ha posto a Coop diverse domande sul contenuto delle norme per il trattamento degli errori alle casse automatiche, ma non ha ricevuto alcuna risposta.

Non è stato possibile comunicare «dettagli su aspetti rilevanti per la sicurezza». Non è chiaro come vengano effettuati esattamente i controlli a campione, cosa succeda dopo e in quali casi vengano emesse multe o divieti.

Per quanto riguarda i controlli casuali in generale, il portavoce di Coop afferma: «Sono sempre stati parte del processo di pagamento alle casse automatiche e sono parte integrante di un processo standardizzato».

Permettono a Coop di offrire questo servizio di pagamento in modo affidabile e sicuro. «I controlli casuali fanno parte delle regole del gioco che i nostri clienti conoscono».

Una grande responsabilità per i clienti

Ma molti clienti esprimono preoccupazione nella sezione commenti. La lettrice di blue News Stitchbird* scrive: «È proprio quello che temo, dimenticare qualcosa quando faccio la spesa da sola». Ecco perché si mette in coda alla cassa, anche se la fila è lunga. Se il marito è con lei, non metteranno nel carrello nulla che l'altro non abbia visto e che quindi sia stato scansionato.

Per la tutela dei consumatori, questa non è una situazione sostenibile. «La responsabilità di non commettere errori ricade troppo sul consumatore», ha dichiarato Sara Stalder della Konsumentenschutz alla «SRF» nel maggio 2025, che ha riportato un caso simile.

L'esperta fa notare che all'estero i rivenditori dispongono di sistemi di self-checkout più intelligenti, in grado di misurare, ad esempio, il peso dell'acquisto.

In quanto tempo viene imposto un divieto d'entrata?

Coop non vuole commentare pubblicamente il caso specifico di Julia Steiner. Inoltre non è chiaro se il bando di due anni sia una misura piuttosto drastica o standard.

Precedenti articoli dei media su episodi simili hanno affermato che i rivenditori sono più rapidi nell'imporre un divieto d'entrata. Prendiamo Aldi, ad esempio: se viene scoperto un furto, il rivenditore ha dichiarato alla «SRF» che emette risarcimenti e divieti. «Indipendentemente dal valore della merce rubata, denunciamo sempre tutti i furti».

Migros, che come Coop tende a mantenere un profilo basso sulle «questioni di sicurezza», cita sul suo sito web un responsabile del punto vendita di Zurigo: «I recidivi vengono banditi dal negozio e chiamiamo la polizia».

Per quanto l'argomento rimanga oscuro, il fatto è che se non volete correre il rischio di vivere in prima persona un gipfel-gate, dovreste prestare maggiore attenzione durante la scansione o fare la fila direttamente alla cassa.

Ecco il video della comica Julia Steiner (in tedesco):