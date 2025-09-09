Una nuova opera dell'artista britannico Banksy ha suscitato scalpore nel centro di Londra.
Il graffito, che mostra un giudice in posa minacciosa sopra un manifestante, è apparso improvvisamente lunedì al Queen's Building, un edificio del Centro di Giustizia, dove sono in vigore severe misure di sicurezza.
Il misterioso artista ha postato l'opera sul suo profilo Instagram. Tuttavia, l'opera, creata poco dopo le proteste di massa contro il bando britannico di un gruppo radicale filo-palestinese, non rimarrà esposta a lungo.
Si tratta di «un edificio classificato», ha dichiarato un portavoce dell'autorità responsabile all'agenzia di stampa PA, aggiungendo che sono obbligati a preservare il suo carattere originale.
Well 1 hour after the new banksy was revealed that was mocking the courts for censoring people, the courts censored it by covering it up...