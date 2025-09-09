  1. Clienti privati
Sul Queen's Building Banksy colpisce ancora. Ma a Londra il suo graffito viene subito coperto, ecco perché

dpa

9.9.2025 - 18:40

Il nuovo dipinto di Banksy è destinato a scomparire di nuovo

Instagram / Banksy

Il misterioso artista di strada Banksy ha colpito ancora. Una nuova opera è apparsa nel centro di Londra: è molto probabile che ci sia un collegamento con le proteste.





Hai fretta? blue News riassume per te

  • Banksy ha lasciato una nuova opera sul Queen's Building di Londra, proprio accanto al Justice Centre.
  • Il graffito mostra un giudice che colpisce un manifestante con un cartello insanguinato.
  • A causa della protezione del monumento, l'opera è stata rapidamente coperta e sorvegliata da guardie di sicurezza
Mostra di più

Una nuova opera dell'artista britannico Banksy ha suscitato scalpore nel centro di Londra.

Il graffito, che mostra un giudice in posa minacciosa sopra un manifestante, è apparso improvvisamente lunedì al Queen's Building, un edificio del Centro di Giustizia, dove sono in vigore severe misure di sicurezza.

Il misterioso artista ha postato l'opera sul suo profilo Instagram. Tuttavia, l'opera, creata poco dopo le proteste di massa contro il bando britannico di un gruppo radicale filo-palestinese, non rimarrà esposta a lungo.

Si tratta di «un edificio classificato», ha dichiarato un portavoce dell'autorità responsabile all'agenzia di stampa PA, aggiungendo che sono obbligati a preservare il suo carattere originale.

Il graffito è stato coperto da barriere e sorvegliato da guardie di sicurezza relativamente presto dopo la sua scoperta.

Banksy, la cui identità ha suscitato speculazioni in tutto il mondo, ha così etichettato le immagini della sua opera su Instagram: «Royal Courts Of Justice. London».

Il giudice sembra scagliarsi contro il manifestante, che tiene in mano quello che sembra essere un cartello insanguinato.

