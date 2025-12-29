  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Morta a 91 anni La politica francese è divisa sull'omaggio nazionale a Brigitte Bardot

SDA

29.12.2025 - 14:51

Brigitte Bardot nel 2007
Brigitte Bardot nel 2007
Keystone

Destra e sinistra francesi si dividono sull'ipotesi di una celebrazione nazionale in omaggio a Brigitte Bardot.

Keystone-SDA

29.12.2025, 14:51

29.12.2025, 15:06

Mentre l'esponente di destra radicale e patron del piccolo partito Udr alleato del Rassemblement National (RN), Eric Ciotti, invita il presidente Emmanuel Macron ad organizzare una commemorazione nazionale per l'attrice, scomparsa ieri all'età di 91 anni a Saint-Tropez, il segretario del Partito socialista (Ps), Olivier Faure, respinge questa ipotesi.

«Gli omaggi nazionali – scrive Faure in un messaggio pubblicato su X – vengono organizzati per servizi eccezionali resi alla Nazione. Brigitte Bardot è stata un'attrice emblematica della Nouvelle Vague. Solare, ha segnato il cinema francese. Ma ha anche voltato le spalle ai valori repubblicani ed è stata pluri-condannata dalla giustizia per razzismo».

Faure risponde così all'invocazione di Ciotti, che chiede a Macron di organizzare un omaggio per BB, come quello su larga scala celebrato a Parigi nel 2017 per il cantante rockstar dei francesi, Johnny Hallyday.

I più letti

Ecco perché Swiss-Ski ha valutato un reclamo sulla vittoria di Shiffrin
Arresto spettacolare di tre persone sull'autostrada a Bellinzona
Laura Chiatti e Marco Bocci nello stesso cast per la prima volta: «Sul set non eravamo marito e moglie»
Ecco come funziona la nuova truffa del «viaggiatore bloccato»
I misteri della Second Lady: le sue idee politiche e il rapporto con Melania Trump

La morte di Brigitte Bardot

La scomparsa di un'icona. Il guardaroba libero e sensuale di Brigitte Bardot: ecco come ha rivoluzionato lo stile

La scomparsa di un'iconaIl guardaroba libero e sensuale di Brigitte Bardot: ecco come ha rivoluzionato lo stile

Mito e sex symbol. A 91 anni è morta Brigitte Bardot, una delle più grandi icone del cinema francese

Mito e sex symbolA 91 anni è morta Brigitte Bardot, una delle più grandi icone del cinema francese

La star deceduta. Brigitte Bardot aveva forti legami con la Svizzera, tra matrimonio, riprese e Albert Rösti

La star decedutaBrigitte Bardot aveva forti legami con la Svizzera, tra matrimonio, riprese e Albert Rösti

Altre notizie

Berna. Donna muore investita da un treno a Mörigen

BernaDonna muore investita da un treno a Mörigen

In Nigeria. La star della boxe Anthony Joshua coinvolta in un incidente stradale, morte due persone

In NigeriaLa star della boxe Anthony Joshua coinvolta in un incidente stradale, morte due persone

Tribunale federale. Film porno con attori ringiovaniti digitalmente sono illegali

Tribunale federaleFilm porno con attori ringiovaniti digitalmente sono illegali