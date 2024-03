In seguito all'incidente la strada è stata chiusa al traffico per circa due ore Keystone

Un pedone 55enne è rimasto gravemente ferito stamane a Basilea dopo essere stato investito da un tram.

Lo ha indicato oggi la polizia comunale basilese, precisando che l'uomo è poi stato trasportato all'ospedale universitario.

Le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare e sono oggetto di un'indagine. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di eventuali testimoni. In seguito all'incidente, la strada è stata chiusa al traffico per circa due ore.

mp, ats