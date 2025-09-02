Un battello in mezzo alla violenta tempesta sul Lago di Zurigo: «Eravamo nell'epicentro» 02.09.2025

Lunedì dei forti temporali hanno scosso diverse regioni della Svizzera d'Oltralpe. Sul Lago di Zurigo, un battello da escursione si è dovuto scontrare con la forza della natura, con grande ammirazione dei passeggeri.

Hai fretta? blue News riassume per te Lunedì la Svizzera d'Oltralpe è stata colpita da violenti temporali.

Tuttavia la compagnia di navigazione MS Linth è uscita comunque a fare una gita sul Lago di Zurigo.

Il video di un lettore di blue News mostra qual era la spaventosa situazione a bordo. Mostra di più

Lunedì diverse regioni della Svizzera d'Oltralpe sono state colpite da forti temporali. MeteoSvizzera ha spiegato su X che «una linea temporalesca eccezionalmente duratura e potente ha colpito dal Lago di Ginevra a quello di Costanza».

Anche la regione del Lago di Zurigo non è stata risparmiata, come dimostra il video di un lettore di blue News che in quel momento si trovava su un battello della MS Linth: «Eravamo nell'epicentro della tempesta. Tutti i passeggeri hanno vissuto la situazione come un fenomeno naturale straordinario».

«La manovra di attracco è stata impressionante»

Il viaggio è stato organizzato dalla Compagnia di navigazione del Lago di Zurigo. L'equipaggio ha agito in modo ponderato ed estremamente professionale. «La manovra di attracco a Stäfa è stata impressionante», afferma il lettore, che aggiunge: «Gli skipper hanno padroneggiato l'imbarcazione in modo esemplare».

La cosa curiosa è che l'uscita doveva essere, stando al programma, «una crociera al tramonto con cena». Invece le persone a bordo hanno assistito a uno spettacolo della natura di tipo decisamente diverso.