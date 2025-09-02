  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il video è impressionante Battello s'imbatte in una tempesta sul Lago di Zurigo: «Eravamo nell'epicentro»

Dominik Müller

2.9.2025

Un battello in mezzo alla violenta tempesta sul Lago di Zurigo: «Eravamo nell'epicentro»

Un battello in mezzo alla violenta tempesta sul Lago di Zurigo: «Eravamo nell'epicentro»

02.09.2025

Lunedì dei forti temporali hanno scosso diverse regioni della Svizzera d'Oltralpe. Sul Lago di Zurigo, un battello da escursione si è dovuto scontrare con la forza della natura, con grande ammirazione dei passeggeri.

Dominik Müller

02.09.2025, 14:24

02.09.2025, 14:29

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Lunedì la Svizzera d'Oltralpe è stata colpita da violenti temporali.
  • Tuttavia la compagnia di navigazione MS Linth è uscita comunque a fare una gita sul Lago di Zurigo.
  • Il video di un lettore di blue News mostra qual era la spaventosa situazione a bordo.
Mostra di più

Lunedì diverse regioni della Svizzera d'Oltralpe sono state colpite da forti temporali. MeteoSvizzera ha spiegato su X che «una linea temporalesca eccezionalmente duratura e potente ha colpito dal Lago di Ginevra a quello di Costanza».

Anche la regione del Lago di Zurigo non è stata risparmiata, come dimostra il video di un lettore di blue News che in quel momento si trovava su un battello della MS Linth: «Eravamo nell'epicentro della tempesta. Tutti i passeggeri hanno vissuto la situazione come un fenomeno naturale straordinario».

«La manovra di attracco è stata impressionante»

Il viaggio è stato organizzato dalla Compagnia di navigazione del Lago di Zurigo. L'equipaggio ha agito in modo ponderato ed estremamente professionale. «La manovra di attracco a Stäfa è stata impressionante», afferma il lettore, che aggiunge: «Gli skipper hanno padroneggiato l'imbarcazione in modo esemplare».

La cosa curiosa è che l'uscita doveva essere, stando al programma, «una crociera al tramonto con cena». Invece le persone a bordo hanno assistito a uno spettacolo della natura di tipo decisamente diverso.

I più letti

Trump sta male? Preoccupano il livido sulla mano e altre foto. Stasera un annuncio della Casa Bianca
Donna francese truffata da un falso Damiano dei Maneskin: ha sborsato ben 15'000 euro
Nel cielo di settembre l'evento più atteso dell'anno: l'eclissi di Luna
Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Ecco sette cambiamenti che avvengono in Svizzera in questo mese di settembre

Altre notizie

Lutto in Italia. È morto Emilio Fede

Lutto in ItaliaÈ morto Emilio Fede

Italia. Viene mandata da un ospedale all'altro in auto perché «non è grave», muore durante il viaggio

ItaliaViene mandata da un ospedale all'altro in auto perché «non è grave», muore durante il viaggio

Canton Obvaldo. Caduta mortale sul Wissberg per un pilota di parapendio

Canton ObvaldoCaduta mortale sul Wissberg per un pilota di parapendio