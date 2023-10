Il battello MS Schwyz sollevato dalla gru stamane a Zugo. Keystone

Un trasporto insolito interesserà nei prossimi quattro giorni la rete stradale elvetica: il battello «MS Schwyz», classe 1998, lascerà le acque del lago di Zugo per raggiungere via terra quelle del Walensee, dove entrerà in servizio dalla prossima primavera.

Un evento a dir poco impegnativo per la società di navigazione del Walensee, che non esita a definirlo «il trasporto del secolo». L'imbarcazione, lunga 30 metri e larga sette, dovrebbe giungere al suo nuovo approdo – il porto sangallese di Weesen – giovedì mattina, «se tutto va secondo i piani».

Stamane il battello è stato sollevato dalle acque del porto di Zugo con l'aiuto di due gru. Entro domani all'alba verrà trasportato a tappe fino ad un posteggio ad Hirzel (ZH). Domani sera il convoglio proseguirà passando da Wädenswil (ZH) fino a raggiungere Horgen (ZH), sulle rive del lago di Zurigo, dove verrà nuovamente calato in acqua.

Nella notte tra martedì e mercoledì il battello navigherà fino a Nuolen (SZ) dove sarà di nuovo tolto dall'acqua mediante le due gru. Nel corso della giornata di mercoledì l'ingombrante carico lascerà infine la regione del lago di Zurigo per raggiungere il porto di Weesen, sua nuova dimora.

L'imbarcazione, che può trasportare fino a 150 passeggeri è stata messa in vendita dalla società di navigazione di Zugo (Zugersee Schifffahrt) che non ne aveva più bisogno: ad agosto la Schiffsbetrieb Walensee l'ha acquistata. L'ammontare della transazione non è stato rivelato.

pv, ats