Una persona è morta e diverse decine si sono ammalate negli Stati Uniti dopo essere state infettate dal batterio Escherichia coli mangiando da McDonald's. Lo hanno dichiarato martedì le autorità sanitarie statunitensi.

Andare da McDonald's ha portato sfortuna a diversi consumatori americani (foto). ATS

La maggior parte delle persone infettate si trovava in Colorado e Nebraska, ma in totale sono dieci gli Stati degli Stati Uniti occidentali colpiti, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC).

Martedì, giorno in cui è stata resa nota la notizia negli Stati Uniti, le azioni di McDonald's sono scese di oltre l'8% dopo la chiusura delle contrattazioni a New York.

Almeno 49 persone infettate

Si ha notizia di almeno 49 persone infettate dallo stesso ceppo del batterio e dieci sono state ricoverate in ospedale. Una persona anziana è morta in Colorado.

Tutte le persone intervistate hanno dichiarato di aver mangiato da McDonald's prima di ammalarsi e la maggior parte di loro ha parlato di un «hamburger» specifico, chiamato «Quarter Pounder» negli Stati Uniti.

Secondo il CDC, questo hamburger potrebbe essere «temporaneamente non disponibile» in alcuni Stati.

Due gli ingredienti che potrebbero essere infetti

L'ingrediente preciso coinvolto non è stato identificato, ma potrebbe essere la bistecca macinata o le cipolle. Questi due ingredienti sono stati ritirati da McDonald's negli Stati interessati durante le indagini.

«La sicurezza alimentare è molto importante per me e per tutti i dipendenti di McDonald's», ha dichiarato Joe Erlinger, presidente di McDonald's negli Stati Uniti, in un video messaggio. «Abbiamo preso provvedimenti per rimuovere preventivamente le cipolle tagliate, utilizzate nei Quarter Pounders, in alcuni Stati».

E «abbiamo anche preso la decisione di rimuovere temporaneamente i Quarter Pounder dai ristoranti di alcuni Stati», ha aggiunto.

Cosa è l'Escherichia coli?

I batteri dell'Escherichia coli causano crampi allo stomaco, diarrea e vomito, che di solito durano da tre a quattro giorni. La maggior parte delle persone guarisce senza trattamento, ma alcune possono sviluppare complicazioni.

SDA