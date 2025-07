L'esibizione del duo Bob Vylan ha scatenato la polemica. Keystone

La Bbc ha annunciato che non trasmetterà più in diretta le esibizioni musicali considerate ad alto rischio dopo la bufera scatenatasi sull'emittente pubblica per non aver bloccato subito il live in streaming del festival inglese di Glastonbury domenica scorsa.

Keystone-SDA SDA

In quell'occasione, il duo punk-rap Bob Vylan aveva intonato slogan contro l'esercito israeliano ("Morte all'Idf"), come forma di protesta per la guerra a Gaza.

«Sono stati commessi degli errori sia nella fase preparatoria che durante l'esibizione», si legge in una nota della Bbc. E ancora: «Stiamo adottando misure per garantire che vengano chiamati a rispondere adeguatamente i responsabili di tali carenze nella trasmissione in diretta».

Contro l'emittente britannica si era alzato un coro di critiche, a partire dal primo ministro laburista Keir Starmer, mentre nei confronti dei Bob Vylan è stata avviata un'indagine di polizia. Non solo, l'amministrazione Trump ha deciso di ritirare i visti per gli Usa dei due rapper mentre alcuni festival in Europa li hanno tolti dal loro programma.