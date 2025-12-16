La BBC sulla causa miliardaria di Trump: "ci difenderemo". (immagine d'illustrazione) Keystone

La Bbc ha affermato che si difenderà nella causa miliardaria intentata dal Donald Trump per il montaggio manipolato del suo discorso pronunciato il 6 gennaio del 2021 a Capitol Hill - poco prima dell'assalto alla sede del Congresso degli Stati Uniti.

Keystone-SDA SDA

«Come abbiamo già chiarito in precedenza, ci difenderemo in questo caso», ha detto un portavoce della tv di Stato. «Non rilasceremo ulteriori commenti sui procedimenti legali in corso», ha aggiunto.

Il presidente degli Stati Uniti ha accusato la «BBC» di diffamazione e di violazione del Deceptive and Unfair Trade Pratices Act della Florida. Per ognuno dei due capi il presidente chiede 5 miliardi di dollari, per un totale di 10 miliardi.

«La BBC, un tempo rispettata e ora caduta in disgrazia, ha diffamato il presidente Trump manipolando in modo intenzionale, maliziosamente e in modo ingannevole il suo discorso, nel tentativo sfacciato di interferire nelle elezioni del 2024», si legge In una nota diffusa dai legali di Donald Trump.

La battaglia di Trump esce dagli Stati Uniti

Con la causa Trump porta la sua battaglia contro i media fuori dai confini americani. Negli Stati Uniti il presidente ha dichiarato da tempo guerra ai media, definiti più volte nemici del popolo, e avviato una serie di cause contro il «New York Times», «Cbs» e il «Wall Street Journal» del suo amico Rupert Murdoch, al quale ha chiesto un miliardo.

Il video a cui Trump fa riferimento nell'azione legale è andato in onda prima delle elezioni del 2024. BBC ha ammesso la manomissione del discorso del presidente nel programma Panorama attraverso il montaggio di due passaggi separati, e ha accettato di fare mea culpa. Ma ha evocato un errore involontario, senza intenzioni diffamatorie.

L'emittente britannica di servizio pubblico ha chiesto scusa al presidente con una lettera in cui ha spiegato anche perché a suo avviso non ci fossero le basi per intentare causa. Fra queste il fatto che il programma fosse andato in onda solo in Gran Bretagna e che il presidente non ne fosse stato danneggiato, essendo stato rieletto poco dopo. Le scuse però non sono bastate e Trump ha deciso di intentare la causa.