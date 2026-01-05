  1. Clienti privati
Prima di gare sci Prima delle gare di coppa del Mondo Adelboden e Lauterbrunnen verificano la sicurezza dei locali pubblici

SDA

5.1.2026 - 08:03

Keystone

In vista delle imminenti gare di Coppa del Mondo di sci ad Adelboden (BE) e Wengen (BE), i comuni dell'Oberland bernese di Adelboden e Lauterbrunnen (BE) intendono verificare la sicurezza dei loro locali pubblici dopo il tragico incendio di Crans-Montana (VS).

Keystone-SDA

05.01.2026, 08:03

05.01.2026, 08:10

Tragedia. Crans-Montana, il gestore del «Le Constellation» voleva ampliarlo ancora. Dubbi sui lavori del 2015

TragediaCrans-Montana, il gestore del «Le Constellation» voleva ampliarlo ancora. Dubbi sui lavori del 2015

Gli appassionati di sci arriveranno ad Adelboden già il prossimo fine settimana.

Oggi, lunedì, il sindaco Willy Schranz ha dichiarato alla radio svizzerotedesca SRF che, con la tragedia di Crans-Montana ancora nella mente, il comune è chiamato ad agire e sfrutterà i prossimi giorni per controllare i locali del paese.

«Verificheremo che tutto sia in ordine, affinché non possa verificarsi nulla di simile», ha affermato Schranz. Il compito del comune è quello di evitare errori, sensibilizzare i gestori dei bar e discutere con loro se hanno fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza degli ospiti.

Responsabilità dei gestori dei bar. due problematici a Lauterbrunnen

Dal canto suo, Karl Näpflin, sindaco di Lauterbrunnen, di cui fa parte la località di Wengen, sede classica della Coppa del Mondo, oggi discuterà in Municipio sul da farsi.

Näpflin ha dichiarato alla radio SRF che il comune terrà d'occhio i bar e i locali notturni e chiederà loro almeno di ricontrollare che tutto sia davvero sicuro.

I gestori dei bar dovranno ad esempio verificare: «sono presenti materiali infiammabili? I guardaroba sono attrezzati in modo adeguato?». E la cosa più importante è che le vie di fuga siano ben segnalate e libere. Il sindaco di Lauterbrunnen ha inoltre messo in guardia dall'uso di fiamme e candele.

Secondo la SRF, Näpflin è stato invitato da più parti a chiudere i due locali notturni della zona per motivi di sicurezza. Il comune non può farlo, ha affermato il sindaco, ma terrà sotto controllo la situazione.

