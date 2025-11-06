Il Lago di Bienne sda

Un primo caso stagionale di influenza aviaria in Svizzera è stato rilevato in un'oca selvatica a Vinelz, sulle rive del Lago di Bienne. Lo riporta oggi sul suo sito l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

L'uccello è stato ritrovato martedì e oggi l'USAV ha emanato un'ordinanza per allestire zone d osservazione in una fascia di tre chilometri tra i laghi di Bienne, Morat e Neuchâtel, per contrastare la diffusione del virus.

In questa zona i detentori di pollame con 50 o più capi allevati devono, in particolare, garantire che i loro animali non vengano a contatto con uccelli selvatici.

La popolazione è invece invitata a non toccare gli uccelli selvatici morti o malati e a segnalare tali ritrovamenti al guardiacaccia, alla polizia o al servizio veterinario cantonale.

L'USAV aggiunge che i sintomi comprendono difficoltà respiratorie, gonfiori in testa, calo nella produzione di uova, gusci sottili o assenti e un aumento della mortalità, ma sono difficili da osservare nei volatili acquatici.

La trasmissione del virus agli umani è estremamente rara, secondo l'ufficio, e avviene in caso di contatto stretto e non protetto con pollame infetto. I prodotti avicoli, come la carne di pollo e le uova, possono continuare a essere consumati senza timore.