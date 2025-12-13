  1. Clienti privati
Berna Decine di sommozzatori hanno rimosso rifiuti dal lago di Thun

SDA

13.12.2025 - 14:30

Le immersioni si sono svolte in coppia e fino a una profondità massima di 15 metri

Keystone

Oltre 70 sommozzatori e decine di aiutanti hanno recuperato oggi rifiuti dall'acqua nel corso di un'azione coordinata lungo la riva destra del Lago di Thun (BE), tra Hilterfingen e Gunten.

Keystone-SDA





Dietro l'operazione di pulizia del lago c'è la Federazione Svizzera di Sport Subacquei.

All'appello hanno risposto circa 120 tra subacquei e aiutanti, ha dichiarato oggi ai media a Gunten (BE) Martin Michel, presidente del comitato organizzativo locale. In questa mattina nebbiosa, 77 palombari sono entrati in acqua poco dopo le dieci, in undici punti diversi, con una temperatura in superficie di circa otto gradi.

Già lo scorso anno la federazione aveva organizzato un'azione di pulizia nel Lago di Thun. Quest'anno l'attenzione è rivolta a luoghi raggiungibili solo attraverso numerose proprietà private con accesso al lago. Per poter accedere ai terreni la federazione ha ottenuto prima il consenso dei proprietari, ha spiegato Michel. L'azione è inoltre coordinata con le autorità, la polizia lacustre e la compagnia di navigazione BLS.

Quantità significative

Per ogni punto di immersione si prevede una quantità di rifiuti di circa un metro cubo. L'azienda di smaltimento di Thun, AVAG, si occupa del ritiro gratuitamente.

Dall'acqua vengono recuperati oggetti dannosi per l'ambiente come sostanze chimiche, oli, pneumatici, batterie o plastica. Restano invece sul fondo gli oggetti che non arrecano disturbo, come tegole o bottiglie di vetro, ormai abitati da animali acquatici.

Le immersioni di oggi si sono svolte in coppia e fino a una profondità massima di 15 metri, è stato sottolineato.

