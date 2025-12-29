  1. Clienti privati
Berna Donna muore investita da un treno a Mörigen

SDA

29.12.2025 - 15:55

La polizia è stata avvertita dell'incidente poco prima delle 9.00 di questa mattina (foto simbolica)
La polizia è stata avvertita dell'incidente poco prima delle 9.00 di questa mattina (foto simbolica)
Keystone

Incidente ferroviario mortale questa mattina a Mörigen (BE): una donna, finita per ragioni ancora da chiarire sui binari nei pressi della stazione, è stata investita da un treno ed è morta sul posto per le ferite riportate.

Keystone-SDA

29.12.2025, 15:55

29.12.2025, 15:56

Lo ha comunicato la polizia cantonale bernese. Le autorità sono state avvertite poco prima delle 9.00: il convoglio, nonostante l'immediata frenata d'emergenza, non ha potuto evitare l'impatto, indica la nota. I passeggeri del treno sono rimasti illesi. In seguito all'incidente la tratta è rimasta chiusa per circa tre ore.

Sull'identità della vittima vi sono indizi concreti, ma l'identificazione formale non è ancora stata ultimata, viene precisato.

