Due persone hanno perso la vita ieri pomeriggio in uno scontro frontale fra un'auto e un minibus avvenuto ad Attiswil, nel canton Berna. L'auto coinvolta nell'incidente viaggiava in direzione di Soletta e per motivi non ancora chiari ha invaso la corsia di contromano.

L'impatto con il furgone ha fatto precipitare la vettura lungo un pendio, indica oggi in una nota la polizia cantonale bernese. Il conducente è rimasto intrappolato nel veicolo, che si è fermato tra gli alberi. Per estrarlo dall'abitacolo sono intervenuti i pompieri, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo è morto sul logo dell'incidente.

Anche un passeggero del minibus è deceduto sul posto, mentre il conducente ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato in ospedale.

Ci sono indicazioni sull'identità delle due vittime, ma visto che l'identificazione formale è ancora in corso la polizia non ha fornito ulteriori informazioni.