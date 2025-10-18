  1. Clienti privati
Incidente Berna: due morti in uno scontro frontale ad Attiswil

SDA

18.10.2025 - 11:41

Due morti in uno scontro frontale ieri a Attiswil (BE), vicino al confine con il canton Soletta. (immagine d'illustrazione)
Due morti in uno scontro frontale ieri a Attiswil (BE), vicino al confine con il canton Soletta. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Due persone hanno perso la vita ieri pomeriggio in uno scontro frontale fra un'auto e un minibus avvenuto ad Attiswil, nel canton Berna. L'auto coinvolta nell'incidente viaggiava in direzione di Soletta e per motivi non ancora chiari ha invaso la corsia di contromano.

Keystone-SDA

18.10.2025, 11:41

18.10.2025, 11:52

L'impatto con il furgone ha fatto precipitare la vettura lungo un pendio, indica oggi in una nota la polizia cantonale bernese. Il conducente è rimasto intrappolato nel veicolo, che si è fermato tra gli alberi. Per estrarlo dall'abitacolo sono intervenuti i pompieri, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo è morto sul logo dell'incidente.

Anche un passeggero del minibus è deceduto sul posto, mentre il conducente ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato in ospedale.

Ci sono indicazioni sull'identità delle due vittime, ma visto che l'identificazione formale è ancora in corso la polizia non ha fornito ulteriori informazioni.

