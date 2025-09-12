Tragedia in montagnaGiovane escursionista muore nell'Oberland bernese
12.9.2025 - 10:30
Una escursionista 29enne è morta mercoledì mattina in seguito a una caduta avvenuta sopra il paese di Innertkirchen, nel Canton Berna. La donna che la accompagnava è stata recuperata con un elicottero.
I soccorsi sono stati avvertiti poco prima delle 9:00, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale. Le due donne stavano effettuando un'escursione in direzione Urbachtal, quando una è caduta nel vuoto per diversi metri.
Giunti sul posto, i soccorritori hanno solamente potuto constatare il decesso della cittadina tedesca. La seconda escursionista non ha riportato ferite, ma è stata accompagnata da un Care Team.
Indagini sono in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.