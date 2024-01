L'ex star verdeoro si è esibito in una partitella a 3454 metri di altezza Keystone

L'ex star del calcio brasiliano Ronaldo non teme la neve e apprezza le alte cime svizzere: sabato ha infatti visitato lo Jungfraujoch (BE), a 3454 metri di quota. L'altezza non ha impressionato l'ex campione, che ha giocato una partita di alcuni minuti sul ghiacciaio.

Il 47enne Ronaldo (nome completo Ronaldo Luis Nazario de Lima) si è recato nel fine settimana sullo «Joch» con la sua famiglia.

Il due volte campione del mondo di calcio si è esibito alcuni minuti su un campetto appositamente creato sul ghiacciaio, hanno annunciato le ferrovie della Jungfrau in una nota.

Ronaldo – che nella sua carriera ha tra l'altro giocato con il Barcellona, l'Inter e il Real Madrid tra gli anni 1990 e 2000 ed è stato nominato tre volte calciatore dell'anno dalla Fifa – era accompagnato dal direttore delle ferrovie Urs Keller.

Il brasiliano ne ha approfittato anche per esplorare il palazzo di ghiaccio e si è goduto il panorama.

Non è la prima volta che le ferrovie della Jungfrau organizzano una partita di pallone a 3454 metri di altitudine. Nel 2007, in previsione dei campionati europei organizzati l'anno seguente da Svizzera ed Austria, aveva allestito un incontro amichevole in alta quota.

mp, ats