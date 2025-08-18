Questa mattina, nelle vicinanze dell'ospedale veterinario di Berna, un forte boato è stato seguito da un denso fumo nero. Keystone

Una forte esplosione ha scosso questa mattina il quartiere della Länggasse di Berna. Nelle immediate vicinanze dell'ospedale veterinario si è visto del fumo salire da un edificio.

Keystone-SDA SDA

Lo scoppio e l'incendio che ne è seguito non hanno causato feriti. Stando alla Polizia cantonale, le fiamme divampate in un edificio annesso all'ospedale veterinario sono state domate dai pompieri.

Secondo il sito web della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Berna, lo stabile - da cui poco dopo le 11.00 si era levato un denso fumo nero - è dedicato agli animali selvatici e pesci.

Alle 12.45 il servizio di allerta della Confederazione Alertswiss ha diramato un cessato allarme. In precedenza aveva invitato la popolazione a chiudere le finestre e a spegnere i sistemi di ventilazione e di climatizzazione. Nella zona si era avvertito un odore sgradevole.

L'ospedale Lindenhof di Berna, situato proprio accanto alla clinica veterinaria, aveva evacuato a titolo precauzionale il suo centro di emergenza, le sale operatorie e le sale di risveglio a causa dell'incendio. I pazienti e il personale ospedaliero non sono mai stati in pericolo, ha precisato l'ospedale in un comunicato. Si è trattato di «normali procedure» in simili eventi.

La polizia cantonale bernese aveva chiuso una strada situata nel quartiere e aveva deviato parzialmente il traffico.