Berna Gstaad, seggiovia del Wasserngrat evacuata dopo un guasto

SDA

11.1.2026 - 14:45

L'impianto è già tornato in funzione. (foto d'archivio)
Keystone

La seggiovia del Wasserngrat, a Gstaad (BE), è rimasta fuori servizio questa mattina per circa un'ora e 45 minuti a causa di un guasto tecnico. Nessuno dei passeggeri ha subito conseguenze fisiche.

Keystone-SDA

11.01.2026, 14:45

11.01.2026, 14:58

Tutte le persone che si trovavano sull'impianto quando si è fermato sono state fatte scendere utilizzando il motore di emergenza, ha detto a Keystone-ATS Ivo Paroni, responsabile della Wasserngratbahn. L'incidente è stato riportato in prima battuta dal sito del «Blick».

Al momento non sono chiari né l'origine del problema meccanico, né il numero esatto di passeggeri interessati dal disagio. La seggiovia a quattro posti è ora di nuovo in funzione normalmente.

