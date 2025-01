Un caso di influenza aviaria è stato rilevato nel canton Berna (foto d'archivio) Keystone

Il virus dell'influenza aviaria è stato individuato anche nel Canton Berna, in un cigno trovato morto nei pressi della diga di Port (BE), che regola le acque all'uscita del lago di Bienne (BE). Lo ha reso noto oggi il Dipartimento cantonale dell'ambiente.

Keystone-SDA, mp, ats SDA

Secondo le informazioni diramate, il virus è stato rilevato il 9 gennaio. In precedenza, alla fine del 2024, casi di influenza aviaria erano stati segnalati in singoli uccelli selvatici nel delta della Reuss, nel canton Uri, e nella regione del Lago di Costanza, nei cantoni di Turgovia e Sciaffusa alla fine del 2024.

La Confederazione ha pertanto modificato l'ordinanza sulle misure preventive contro la diffusione del virus. L'area di osservazione comprende ora non solo le rive del Lago di Costanza e parte del Reno, ma anche le rive dei grandi laghi e i corsi d'acqua dell'Altipiano. Gli allevatori di pollame sono stati invitati a rispettare tali misure, si legge sul sito web dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.