Una 19enne è morta la scorsa notte e un'altra è rimasta ferita dopo essere state investite da un'auto a Frutigen (BE). Lo indica oggi la polizia cantonale precisando di essere stata allertata attorno alle 4.00.

La vittima è stata trovata esanime dalla polizia in un parcheggio, mentre terzi hanno prestato i primi soccorsi alla sopravvissuta, in attesa dell'arrivo dei soccorritori. La donna è stata poi portata in ospedale da un'ambulanza.

L'automobilista ha proseguito senza fermarsi, prima di essere fermato dalla polizia e condotto in centrale per le indagini. Si cercano testimoni dell'incidente.

