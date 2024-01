Una donna è stata formalmente accusata dell'assassinio della bimba di otto anni uccisa nel canton Berna. Keystone

In seguito a un'ampia inchiesta sulla morte di una bambina di otto anni nel 2022 a Niederwangen, nel Canton Berna, una sospettata di 32 anni è stata messa in stato d'accusa per assassinio, eventualmente omicidio, dal Ministero pubblico.

«In occasione del ritrovamento della bambina non si poteva escludere un incidente, ma nemmeno un crimine. Durante le importanti indagini si è via via consolidata la teoria secondo la quale la piccola era stata uccisa», si legge in un comunicato odierno della Procura regionale di Berna Mittelland e della polizia cantonale.

In seguito al decesso avvenuto il 1. febbraio 2022, un appello a testimoni era stato lanciato. «Indizi concreti sono apparsi in relazione a una persona della cerchia di conoscenze della vittima. La sospettata è stata interrogata e arrestata», viene spiegato nella nota.

Secondo l'inchiesta l'autrice presunta, una cittadina svizzera, si è recata con la bambina nel bosco del Könizberg, dove le ha inflitto gravi ferite alla testa che ne hanno provocato la morte. La donna si trova in detenzione preventiva. La data del processo non è ancora stata fissata.

js, ats