Berna Scontro frontale con un'auto a Boltigen, morto un motociclista

SDA

5.3.2026 - 11:57

Un motociclista ha perso la vita ieri in uno scontro frontale con un'auto sulla via principale di Boltigen (BE) (foto simbolica)
Un motociclista ha perso la vita ieri in uno scontro frontale con un'auto sulla via principale di Boltigen (BE) (foto simbolica)
Keystone

Un motociclista di 37 anni è morto ieri sera a Boltigen (BE) in seguito a uno scontro frontale con un'auto. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale bernese.

Keystone-SDA

05.03.2026, 11:57

05.03.2026, 12:00

Per ragioni ancora da chiarire il centauro che circolava da Thun (BE) in direzione di Boltigen ha invaso la corsia di contromano finendo contro il veicolo che procedeva in senso opposto, precisa la nota.

La donna alla guida della vettura coinvolta nel sinistro ha riportato ferite leggere ed è stata trasportata in ambulanza in ospedale.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 18.00 sulla strada principale di Boltigen, che è stata parzialmente chiusa durante i lavori di soccorso, aggiunge la nota, precisando che il traffico è stato deviato.

La polizia cantonale sotto la direzione della procura competente ha avviato le indagini sulle dinamiche dell'incidente.

