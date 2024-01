Incidente mortale della circolazione la scorsa notte, poco prima delle 3.00, a Steffisburg (BE): per motivi che un'inchiesta dovrà stabilire, una vettura che viaggiava in direzione di Thun (BE) ha investito un pedone di 32 anni, poi deceduto sul posto per le ferite riportate.

Un'ambukanza bernese in un'immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

A nulla sono valse le cure prodigate al 32enne, originario del canton Berna, da parte di una terza persona e dei soccorritori, indica una nota odierna della polizia cantonale bernese.

Stando al comunicato, il tratto di strada coinvolto è stato chiuso per diverse ore, mentre si svolgevano le operazioni di soccorso.

Le indagini sulle circostanze dell'incidente sono in corso sotto la direzione del Ministero pubblico regionale regionale dell'Oberland bernese.

mp, ats