L'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente. Keystone

Uno snowboarder di 40 anni ha perso la vita ieri a seguito di un incidente avvenuto nel comprensorio sciistico di Saanersloch, nei pressi di Saanen, nell'Oberland bernese. L'uomo ha perso la vita dopo essersi scontrato con una barriera protettiva.

Keystone-SDA SDA

Stando alle prime ricostruzioni, la vittima, un cittadino svizzero residente nel canton Friburgo, ha urtato lo sbarramento poco dopo le 10:30 mentre stava discendendo una pista segnalata, scrive oggi la polizia cantonale bernese in un comunicato.

Le persone in sua compagnia e altri presenti hanno prestato i primi soccorsi e allertato i servizi di emergenza. Nonostante l'immediato intervento, il 40enne – rimasto esanime al suolo dopo l'impatto – è deceduto sul posto.