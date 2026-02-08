  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidente Uno snowboarder muore nell'Oberland bernese

SDA

8.2.2026 - 13:01

L'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente.
L'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente.
Keystone

Uno snowboarder di 40 anni ha perso la vita ieri a seguito di un incidente avvenuto nel comprensorio sciistico di Saanersloch, nei pressi di Saanen, nell'Oberland bernese. L'uomo ha perso la vita dopo essersi scontrato con una barriera protettiva.

Keystone-SDA

08.02.2026, 13:01

08.02.2026, 13:18

Stando alle prime ricostruzioni, la vittima, un cittadino svizzero residente nel canton Friburgo, ha urtato lo sbarramento poco dopo le 10:30 mentre stava discendendo una pista segnalata, scrive oggi la polizia cantonale bernese in un comunicato.

Le persone in sua compagnia e altri presenti hanno prestato i primi soccorsi e allertato i servizi di emergenza. Nonostante l'immediato intervento, il 40enne – rimasto esanime al suolo dopo l'impatto – è deceduto sul posto.

I più letti

Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
Rovinosa caduta di Lindsey Vonn nella libera olimpica. Ecco le prime informazioni sul dramma
Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»
Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»
Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»

Altre notizie

Nella Siberia svizzera. Successo per la Festa del freddo a La Brévine

Nella Siberia svizzeraSuccesso per la Festa del freddo a La Brévine

Cuba. Terremoto di magnitudo 5,5 al largho di Guantanamo

CubaTerremoto di magnitudo 5,5 al largho di Guantanamo

Accusa di «propaganda filorussa». Da Bruxelles deroga umanitaria per Jacques Baud

Accusa di «propaganda filorussa»Da Bruxelles deroga umanitaria per Jacques Baud