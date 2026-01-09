Giura berneseAuto esce di strada e finisce contro un albero a La Neuveville: tre feriti, uno è grave
9.1.2026 - 10:58
Tre persone – un adulto e due bambini – sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave ieri sera a La Neuveville, nel Giura bernese, in seguito a un incidente stradale. I tre sono stati trasportati in ospedale, indica oggi la polizia cantonale in una nota.
Stando ai primi accertamenti, poco dopo le 18.00 un automobilista stava percorrendo la strada che da La Neuveville conduce a Prêles (BE) quando, in una curva a sinistra e per motivi ancora da chiarire, la sua vettura è sbandata e si è schiantata contro un albero.
Per consentire i lavori di soccorso, la strada in direzione di Prêles è rimasta chiusa per circa due ore. La polizia cantonale bernese ha avviato un'indagine sull'incidente.