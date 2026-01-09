  1. Clienti privati
Giura bernese Auto esce di strada e finisce contro un albero a La Neuveville: tre feriti, uno è grave

SDA

9.1.2026 - 10:58

Ieri sera a La Neuveville un automobilista ha perso il controllo della sua auto, che si è poi schiantata contro un albero (Immagine simbolica)
Keystone

Tre persone – un adulto e due bambini – sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave ieri sera a La Neuveville, nel Giura bernese, in seguito a un incidente stradale. I tre sono stati trasportati in ospedale, indica oggi la polizia cantonale in una nota.

Keystone-SDA

09.01.2026, 10:58

09.01.2026, 11:05

Stando ai primi accertamenti, poco dopo le 18.00 un automobilista stava percorrendo la strada che da La Neuveville conduce a Prêles (BE) quando, in una curva a sinistra e per motivi ancora da chiarire, la sua vettura è sbandata e si è schiantata contro un albero.

Per consentire i lavori di soccorso, la strada in direzione di Prêles è rimasta chiusa per circa due ore. La polizia cantonale bernese ha avviato un'indagine sull'incidente.

