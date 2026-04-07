  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidente Una persona muore dopo un salto con la mountain bike in un pendio a Goldiwil

SDA

7.4.2026 - 16:53

Una persona perde la vita su una pista per mountain bike a Goldiwil, nell'Oberland bernese. (immagine d'illustrazione)
Una persona perde la vita su una pista per mountain bike a Goldiwil, nell'Oberland bernese. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Una persona ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri, lunedì, su una pista per mountain bike a Goldiwil, frazione di Thun (BE), senza il coinvolgimento di altri veicoli. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale bernese.

Keystone-SDA

07.04.2026, 16:53

07.04.2026, 17:00

L'identificazione formale della vittima non è ancora avvenuta e le forze dell'ordine non hanno fornito informazioni sul sesso. In base alle prime ricostruzioni, dopo un salto, la persona è precipitata per circa quattro metri lungo un pendio ed è deceduta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione.

Le indagini sull'accaduto sono coordinate dalla procura regionale dell'Oberland bernese. Durante i rilevamenti, il percorso per mountain bike è rimasto chiuso per diverse ore.

I più letti

Ella, emigrata dalla Svizzera in Vietnam, ha già dei ripensamenti: «Sono stufa»
Fanno sesso in spiaggia in pieno giorno a Rimini davanti agli occhi dei numerosi presenti
La celebrazione di Pasqua alla Casa Bianca è stata una pagliacciata
Giovane di Paradiso perde la vita in un incidente con la motoslitta a Cervinia
Incendi nei boschi di Caslano e Ponte Tresa, arrestato un 21enne

Altre notizie

Missione Artemis II. Ecco l'immagine della Terra che tramonta dietro l'orizzonte della Luna

Missione Artemis IIEcco l'immagine della Terra che tramonta dietro l'orizzonte della Luna

Patente ritirata. Centauro pizzicato a 100 km/h oltre il limite nei Grigioni

Patente ritirataCentauro pizzicato a 100 km/h oltre il limite nei Grigioni

Pasqua hot. Fanno sesso in spiaggia in pieno giorno a Rimini davanti agli occhi dei numerosi presenti

Pasqua hotFanno sesso in spiaggia in pieno giorno a Rimini davanti agli occhi dei numerosi presenti