IncidenteUna persona muore dopo un salto con la mountain bike in un pendio a Goldiwil
SDA
7.4.2026 - 16:53
Una persona ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri, lunedì, su una pista per mountain bike a Goldiwil, frazione di Thun (BE), senza il coinvolgimento di altri veicoli. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale bernese.
Keystone-SDA
07.04.2026, 16:53
07.04.2026, 17:00
SDA
L'identificazione formale della vittima non è ancora avvenuta e le forze dell'ordine non hanno fornito informazioni sul sesso. In base alle prime ricostruzioni, dopo un salto, la persona è precipitata per circa quattro metri lungo un pendio ed è deceduta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione.
Le indagini sull'accaduto sono coordinate dalla procura regionale dell'Oberland bernese. Durante i rilevamenti, il percorso per mountain bike è rimasto chiuso per diverse ore.