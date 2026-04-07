Una persona perde la vita su una pista per mountain bike a Goldiwil, nell'Oberland bernese. (immagine d'illustrazione) Keystone

Una persona ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri, lunedì, su una pista per mountain bike a Goldiwil, frazione di Thun (BE), senza il coinvolgimento di altri veicoli. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale bernese.

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L'identificazione formale della vittima non è ancora avvenuta e le forze dell'ordine non hanno fornito informazioni sul sesso. In base alle prime ricostruzioni, dopo un salto, la persona è precipitata per circa quattro metri lungo un pendio ed è deceduta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione.

Le indagini sull'accaduto sono coordinate dalla procura regionale dell'Oberland bernese. Durante i rilevamenti, il percorso per mountain bike è rimasto chiuso per diverse ore.