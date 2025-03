L'area interessata è stata sigillata per consentire le operazioni. Keystone

Oggi, giovedì, nel tardo pomeriggio nel centro di Berna è scattata una vasta operazione di polizia a causa di un uomo armato. Secondo quanto comunica la polizia cantonale, il sospetto si trova ancora all'interno di un edificio.

Intorno alle 18:00, «per motivi di sicurezza, la Kornhausplatz è stata sbarrata», ha annunciato la polizia sul servizio di messaggistica breve X. Le forze dell'ordine sono presenti sul posto con un grosso contingente, ha constatato un giornalista dell'agenzia Keystone-ATS.

L'area interessata è stata sigillata per consentire le operazioni. Attorno all'edificio, in poco tempo, è accorso un gran numero di curiosi. Al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulle dinamiche dei fatti.