Nessuno è disperso e l'operazione di ricerca è stata completata (immagine illustrativa). KEYSTONE

La valanga, che ha travolto diverse persone questo pomeriggio sull'Eiger, nell'Oberland bernese, non ha causato vittime. Tutti sono stati tratti in salvo, ha riferito la polizia cantonale bernese su X in serata.

Nessuno è disperso e l'operazione di ricerca è stata completata, ha aggiunto la polizia, che fornirà informazioni più dettagliate in un secondo momento. La slavina ha scatenato una grande operazione di salvataggio. Diverse persone erano rimaste sepolte.

L'Eiger è una vetta che raggiunge quasi i 4'000 metri, non lontano dal confine tra i cantoni di Berna e del Vallese. Nelle vicinanze si trovano le località turistiche di Grindelwald (BE), Lauterbrunnen (BE) e Wengen (BE).