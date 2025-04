Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente (immagine simbolica). Keystone

Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente che ha coinvolto un elicottero sul Petersgrat, montagna al confine fra i cantoni di Berna e Vallese. Il sinistro, avvenuto durante un tentativo di atterraggio, risale a due settimane fa, ma è stato reso noto solo oggi.

Keystone-SDA SDA

A farne menzione, sul proprio sito web, è il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), che ha aperto un'indagine sull'episodio. L'incidente si è verificato giovedì 10 aprile.

Secondo i primi riscontri, quel giorno un Bell 505 Jet Ranger è partito in mattinata dall'aeroporto di Berna con a bordo due membri dell'equipaggio e un passeggero per un volo di addestramento. Cercando di atterrare sul ghiacciaio, l'elicottero, per ragioni ignote, si è ribaltato sul lato destro.

Stando al SISI, i feriti sono il passeggero e un membro dell'equipaggio, mentre la terza persona è rimasta illesa. L'aeromobile ha subito gravi danni.