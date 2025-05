Beccato dal radar a 214 km/h sull'autostrada, via subito la patente

Un automobilista che viaggiava a 214 km/h è stato fermato dalla polizia cantonale della Turgovia durante un normale controllo della velocità. KEYSTONE

Durante un controllo di routine della velocità, un automobilista è stato sorpreso dalla Polizia cantonale turgoviese mentre viaggiava a 214 km/h. L'uomo ha perso immediatamente la patente di guida.

Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo tedesco di 40 anni è stato sorpreso a sfrecciare a 214 km/h nei pressi di Gundetswil, nel Canton Turgovia.

Ha dovuto consegnare immediatamente la patente di guida.

Con 87 km/h in più rispetto al limite di velocità (con deduzione del margine di sicurezza), è considerato un pirata della strada. Mostra di più

Aveva così tanta fretta, ma forse non sapeva che sulle autostrade svizzere vige il limite di velocità di 120 km/h? O magari non si era accorto di non essere più in Germania?

Una cosa è chiara: la Polizia turgoviese ha fermato un automobilista che stava viaggiando alla velocità di ben 214 km/h nei pressi di Gundetswil. Il 40enne tedesco stava percorrendo l'autostrada in direzione di Frauenfeld.

Al netto del margine di sicurezza, ha superato il limite di velocità di ben 87 km/h, il che significa che è considerato un pirata della strada.

Ha quindi dovuto consegnare immediatamente la patente di guida ed è stato denunciato alla procura di Winterthur/Unterland.