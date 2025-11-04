Un drone è stato segnalato stasera sopra il territorio dell'aeroporto di Bruxelles. (foto d'archivio) Keystone

Il traffico aereo degli scali di Bruxelles e di Liegi sono stati sospesi stasera in seguito alla segnalazione di droni. Lo riportano i media belgi.

Keystone-SDA SDA

«Poco prima delle 20.00 è stato segnalato un drone sopra il territorio dell'aeroporto», ha dichiarato Kurt Verwilligen, portavoce di Skeyes. «Per motivi di sicurezza, tutto il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso», ha aggiunto. Diversi aerei diretti a Zaventem o in partenza hanno dovuto essere dirottati, in particolare verso l'aeroporto di Liegi.

Ma in seguito anche lo scalo di Liegi è stato chiuso dopo l'avvistamento di droni nel suo spazio aereo, riportano i media belgi. I voli sono stati dirottati ora fuori dal Belgio, a Colonia (D) e Maastricht (NL).

Stando ai media, un'incursione di droni è stata rilevata pure sopra la base militare di Kleine-Brogel, nella regione del Limburgo. L'avvistamento è stato reso noto da alcuni residenti della vicina località di Peer, approssimativamente nelle stesse ore in cui è stato chiuso lo scalo di Bruxelles.

La polizia locale ha potuto constatare l'avvistamento di due velivoli. «La situazione è confusa, è stato chiamato l'elicottero della polizia federale per seguire i droni», ha spiegato il sindaco di Peer, secondo quanto riportato dai media locali.