I passeggeri e il personale dell'aeroporto vengono evacuati dall'edificio del terminal dopo le esplosioni all'aeroporto di Bruxelles a Zaventem il 22 marzo 2016 (foto d'archivio). KEYSTONE

La Corte d'assise speciale di Bruxelles ha riconosciuto sei colpevoli per gli attacchi terroristici del 22 marzo 2016 nella capitale belga, in cui morirono 32 persone almeno altre 300 rimasero ferite.

Tra gli accusati giudicati colpevoli ci sono anche Salah Abdeslam, l'unico superstite tra gli attentatori del Bataclan a Parigi, e Mohamed Abrini, anch'egli incriminato per aver partecipato alla strage del novembre 2015 in Francia. Il maxi-processo belga aveva preso il via a dicembre e si è concluso il 6 luglio. Si tratta della delibera più lunga – 18 giorni – nella storia del Belgio.

SDA