Ben 12 kebab su 21 in Svizzera contengono troppi germi

12 dei 21 kebab testati contenevano troppi batteri. Imago

La rivista dei consumatori «K-Tipp» ha testato 21 kebab in giro per la Svizzera per verificare la presenza o meno di eventuali batteri. Il risultato è stato decisamente poco... appetitoso: 12 di questi ne contenevano infatti troppi.

Hai fretta? blue News riassume per te La rivista dei consumatori «K-Tipp» ha testato un totale di 21 kebab in sette città svizzere per verificare l'eventuale presenza di batteri.

Il risultato? 12 dei 21 kebab esaminati contenevano troppi batteri.

I chioschi di kebab della Svizzera francese hanno ottenuto risultati particolarmente negativi.

Nei rivenditori testati a Berna e Lucerna, invece, non c'era quasi nulla di cui lamentarsi. Mostra di più

«Posso averne uno con tutto?»: probabilmente avrete risposto così, almeno una volta, alla domanda su cosa volevate dentro il kebab che avevate appena comandato.

Ma magari in futuro, prima che il venditore riempirà focaccia o piadina o box con pomodori, cipolle, insalata, salsa e ovviamente carne, ci penserete due volte su dove ordinare il piatto di origine mediorientale.

Questo perché la rivista dei consumatori «K-Tipp» ha fatto analizzare diversi kebab in giro per la Svizzera per verificare l'eventuale presenza di batteri. E i risultati del test sono piuttosto preoccupanti: mostrano infatti che ben 12 dei 21 panini o piadine esaminati presentavano un numero eccessivo di batteri.

I realizzatori del test hanno acquistato tre diversi kebab in ognuna di queste città: Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lucerna, San Gallo e Zurigo.

Partiamo dalla buona notizia: nessuno dei kebab testati conteneva germi resistenti agli antibiotici, listeria, salmonella o stafilococchi. E tutti i prodotti testati a Berna e a Lucerna sono risultati buoni.

I kebab dei tre take-away di Ginevra e dei tre di Losanna, invece, presentavano un numero eccessivo di batteri. In effetti, nemmeno uno dei piatti testati nella Svizzera francese era nella norma.

Elevato numero di germi in quasi la metà dei kebab

Anche i vari take-away che vendono la pietanza hanno fornito un quadro contrastante in termini di igiene. Solo nove di questi erano infatti igienicamente a norma, mentre in cinque delle sette città c'erano kebab poco appetibili.

Il numero totale di germi ha dimostrato che in 11 kebab gli ingredienti usati erano solo parzialmente freschi. Il negozio che ha dato il peggio di sé nel test è stato l'Alpen Dedi di San Gallo: è dove è stato trovato il maggior numero di germi.

Secondo le linee guida della gastronomia svizzera, i kebab non dovrebbero avere più di 10 milioni di colonie batteriche per grammo. Mentre i risultati del test effettuati da «K-Tipp» hanno mostrato che in sei piatti provenienti da Ginevra, Losanna, San Gallo e Zurigo ce n'erano più di 30 milioni.

Un numero così elevato è solitamente dovuto a una lavorazione scadente, a superfici di lavoro non pulite o ancora a una conservazione troppo lunga, a un riscaldamento o a un raffreddamento insufficiente delle pietanze.

I kebab fortemente contaminati possono anche causare disturbi digestivi. Il laboratorio ha riscontrato un numero eccessivo di agenti patogeni in cinque prodotti. All'Ephèse Kebab di Losanna e al Kebab Club di San Gallo è stato rilevato il batterio Bacillus Cereus: questo forma tossine che non si decompongono quando vengono riscaldate e possono provocare vomito e diarrea.

Venditori di kebab infuriati

Quando «K-Tipp» ha presentato i risultati di laboratorio ai proprietari dei vari chioschi di kebab, alcuni di loro si sono infuriati.

Essi non conoscevano i batteri citati e molti di loro hanno fatto sapere di aver sistemato le cose dopo l'ultima visita delle autorità sanitarie. Altri hanno invece risposto che i controlli effettuati finora dalle autorità alimentari cantonali erano stati positivi, ma che ci si stava comunque impegnando per trovare e correggere eventuali punti deboli.