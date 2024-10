Ben 45 panini in 10 minuti: le gare di cibo diventano da farsa a competizioni di alto livello

Trenton Thunder World Famous Case's Pork Roll Eating Championship Ecco i concorrenti mentre partecipano alla Trenton Thunder World Famous Case's Pork Roll Eating Championship, una gara di cibo a Trenton nel New Jersey, lo scorso 21 settembre. Immagine: AFP Ognuno ha divorato 44 «pork rolls» in 10 minuti, ma è stato l'ultimo morso a far vincere a uno di loro il primo premio di 2'000 dollari. Immagine: AFP Trenton Thunder World Famous Case's Pork Roll Eating Championship Ecco i concorrenti mentre partecipano alla Trenton Thunder World Famous Case's Pork Roll Eating Championship, una gara di cibo a Trenton nel New Jersey, lo scorso 21 settembre. Immagine: AFP Ognuno ha divorato 44 «pork rolls» in 10 minuti, ma è stato l'ultimo morso a far vincere a uno di loro il primo premio di 2'000 dollari. Immagine: AFP

Ognuno dei partecipanti ha mangiato ben 44 panini in 10 minuti, ma è stato l'ultimo boccone a permettere a Geoffrey Esper di battere James Webb e intascare il premio di 2'000 dollari della Trenton Thunder World Famous Case's Pork Roll Eating Championship, la gara di cibo di Trenton nel New Jersey. Ecco come queste competizioni sono passate dall'essere una farsa a gare di alto livello.

«In molte gare di quest'anno si è arrivati all'ultimo boccone», spiega entusiasta James Webb, con la pancia piena della specialità locale, i «pork rolls», un panino farcito con un insaccato simile al prosciutto.

«È diventato ipercompetitivo», commenta il secondo posto della Trenton Thunder World Famous Case's Pork Roll Eating Championship, la gara di cibo di Trenton nel New Jersey. È stato battuto da Geoffrey Esper che ha divorato ben 45 panini in 10 minuti, uno in più rispetto a tutti gli altri.

Webb si è trasferito quest'anno negli Stati Uniti per diventare un membro a tempo pieno della MLE (Major League Eating), un'istituzione tipicamente americana, dove attualmente occupa il quarto posto in classifica.

I soldi che guadagna con il circuito non sono «assolutamente» sufficienti per guadagnarsi da vivere, ammette l'uomo dalla barba ordinata, ma se la cava grazie a una manciata di sponsor e soprattutto al suo canale YouTube con 115'000 abbonati.

Il re della scena è Joey Chestnut

«Tutti hanno un altro lavoro a parte Joey», conferma Crazy Legs Conti, maître di un ristorante di New York, che dice di aver guadagnato qualche migliaio di dollari quest'anno abbuffandosi.

Joey Chestnut è la superstar della scena, vincitore di 16 delle ultime 18 edizioni della famosa gara per il più grande mangiatore di hot dog a Coney Island, New York, il momento clou del MLE.

A causa di un problema di sponsorizzazione, il 40enne ha rifiutato di partecipare quest'anno, ma ha incassato 100'000 dollari per aver battuto un'altra leggenda, il giapponese Takeru Kobayashi, in un duello organizzato da Netflix.

Nonostante l'assenza di Chestnut, migliaia di curiosi si sono comunque riversati a Coney Island all'inizio di luglio e circa un milione di spettatori ha visto Patrick Bertoletti succedergli, con 10'000 dollari in palio.

«Non abbiamo mai avuto così tanta copertura mediatica come quest'anno», afferma il direttore generale dell'MLE, George Shea, che parla di un'espansione all'estero dopo il successo del debutto in Thailandia.

Da grande farsa a competizione di alto livello

La nascita del MLE, creato nel 1997, ha trasformato questi concorsi da una grande farsa in una competizione di alto livello.

Sono sparite le persone di 120 o più kg che regolarmente schiacciavano la competizione, sostituiti da atleti di statura più modesta, compresi i contendenti giapponesi come Takeru Kobayashi (circa 72 chili per 1,73 metri), sei volte vincitore a Coney Island.

L'enfasi è ora sulla tecnica e sull'elasticità dello stomaco piuttosto che sulle dimensioni. La maggior parte dei grandi nomi del MLE si affida al rilassamento, alla visualizzazione mentale e all'assorbimento di grandi quantità di liquidi durante l'allenamento, una tecnica molto studiata.

«I miei esami sono buoni, sono in forma»

«Tutti i partecipanti alla gara di oggi hanno la condizione fisica di un atleta classico, tranne uno», sottolinea Crazy Legs Conti. «Non si potrebbe avere questo stile di vita se si fosse obesi».

In 30 anni il record di abbuffata di hot dog è passato da 21 in 12 minuti a 83 in 10. Dopo una gara, Webb dorme, si idrata, mangia poco e si riprende in meno di 48 ore, dice, senza doversi costringere a vomitare.

Ad oggi nessuno studio scientifico è stato in grado di dimostrare che la salute di questi atleti si deteriori in seguito a questa pratica. «I miei esami sono buoni, sono in forma», afferma Crazy Legs Conti, che sostiene che i suoi medici «non sono preoccupati» per lui. «Sono piuttosto affascinati».

Un'immagine negativa per i disturbi alimentari?

Alcuni sono allarmati dall'immagine che queste competizioni proiettano, con il consumo eccessivo e i disturbi alimentari, due argomenti delicati. «Per me è un divertimento», ha commentato Angel Ortiz dopo la gara di «pork rolls», organizzata dalla squadra locale di baseball Trenton Thunder.

«La gente ama lo sport, la competizione: basket o hot dog, questa è competizione», ha commentato Nancy DiNatale, un'altra spettatrice. «La gente ha questo legame con il cibo, ne è ossessionata, e credo che questo sia uno dei motivi per cui (queste gare) li attraggono», osserva Shea.

«So che ci sono molti problemi» legati al cibo, ma per lui in generale queste giostre sono viste «per quello che sono, cioè un momento di relax».