Religione Benedizioni delle coppie gay, la Chiesa anglicana fa marcia indietro

SDA

13.2.2026 - 13:25

La linea conservatrice della Chiesa anglicana ha prevalso. (Immagine d'archivio: la Cattedrale di Canterbury).
La linea conservatrice della Chiesa anglicana ha prevalso. (Immagine d'archivio: la Cattedrale di Canterbury).
Keystone

La Chiesa d'Inghilterra ha fatto marcia indietro sull'introduzione delle benedizioni per le coppie gay, inizialmente proposta nel 2023.

Il Sinodo Generale, l'organo che guida la chiesa anglicana, ha infatti votato per abbandonare il progetto, confermando l'esistenza di insormontabili «barriere teologiche e legali» sollevate dai vescovi, nonostante le iniziali aperture di tre anni fa.

Ha quindi prevalso la linea conservatrice rispetto a quella più liberal, con un dibattito che aveva visto le testimonianze di diversi cristiani Lgbtq: avevano descritto un profondo senso di abbandono da parte dell'istituzione religiosa.

«Mi avete spezzato il cuore. Non posso credere che siamo di nuovo qui, dopo tutto questo tempo, con solo questo da offrire», ha dichiarato il reverendo Charlie Bączyk-Bell, sacerdote gay e membro del Sinodo.

Come sottolinea la Bbc, la marcia indietro è arrivata anche a fronte delle chiese che nel resto del mondo avevano minacciato di abbandonare la Comunione anglicana per il nodo delle benedizioni rivolte alle persone dello stesso sesso.

