Le immagini di una lettrice di blue News sulla tempesta Benjamin Nel giardino, i mobili hanno fatto crollare la recinzione. Immagine: Lettrice di blue News Diversi ulivi sono caduti. Immagine: Lettrice di blue News Le tegole del tetto si sono staccate dal capannone accanto e sono volate in aria. Immagine: Lettrice di blue News

In una casa del Canton Berna, una lettrice di blue News ha sperimentato in prima persona la forza della tempesta «Benjamin». La donna si è rifugiata in bagno con i suoi cani, per paura che le finestre andassero in frantumi.

Hai fretta? blue News riassume per te Oggi, giovedì, la Svizzera è stata colpita dalla depressione temporalesca Benjamin.

Una lettrice di blue News ha vissuto momenti di ansia nel suo appartamento nel Canton Berna quando ha visto le tegole volare davanti alla sua finestra.

Si è quindi barricata in bagno con i suoi cani per 30 minuti. Mostra di più

La depressione temporalesca Benjamin ha attraversato la Svizzera giovedì. Il fronte freddo ha raggiunto la parte occidentale del Paese in mattinata. A La Dôle, nel Giura vodese, sono state misurate raffiche di vento di 132 km/h.

Da lì Benjamin si è spostato verso est. Intorno a mezzogiorno, anche il comune bernese di Forst-Längenbühl, nei pressi di Thun, è stato colpito da raffiche di vento. Una lettrice di blue News ha descritto come ha vissuto la tempesta.

«A casa abbiamo un'ampia vetrata», ha raccontato. Le pareti dell'appartamento, che si trova in una casa colonica riconvertita, hanno iniziato a crepitare: «Sembrava che le finestre stessero per andare in frantumi».

Fuga in bagno

Poi è arrivato lo shock mentre stava cucinando: «All'improvviso, le tegole del tetto del capannone accanto sono passate davanti alla finestra». Allo stesso tempo, ha visto come i mobili da giardino hanno fatto crollare la recinzione. Diversi ulivi sono caduti.

La donna ha reagito immediatamente: ha afferrato i cani, che hanno i loro letti vicino alla finestra, ed è fuggita nel bagno, che non ha finestre.

«Volevo proteggere i miei cani», racconta la lettrice-giornalista. Soprattutto perché non sapeva «se la situazione sarebbe peggiorata. In quel momento sei esposto alle intemperie».

«Ho avuto molta paura»

Si è barricata in bagno per 30 minuti. «Ero davvero spaventata, ero sola nell'appartamento». Il marito era al lavoro, quindi ha contattato il vicino e si è assicurata che ci fossero altre persone in casa.

Lo shock iniziale è passato. A parte i danni al giardino, sia i cani che la loro padrona sono sopravvissuti indenni. Ma Benjamin ancora infuria. È quindi possibile che seguano altri momenti di ansia nella fattoria.

Potete consultare rapidamente le previsioni meteo cliccando sulla nostra pagina specifica qui.