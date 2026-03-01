CronacaBeringen (SH): una donna picchia due bambini durante il carnevale
SDA
1.3.2026 - 08:16
Una donna ha aggredito due bambini e ferito un soccorritore e un'agente di polizia ieri pomeriggio a Beringen, vicino a Sciaffusa, durante il carnevale. La donna ha picchiato i bambini, che non conosceva, e li ha presi a calci.
Keystone-SDA
01.03.2026, 08:16
SDA
Secondo quanto ha reso noto la polizia di Sciaffusa, la donna ha in un primo tempo spinto uno dei bambini giù da un muro. L'episodio è avvenuto vicino a una scuola dove si festeggiava il carnevale.
Un adulto si è quindi precipitato in aiuto dei piccoli, ma la donna gli ha sferrato un calcio al ginocchio. Il malcapitato è stato trasportato in ospedale con ferite di entità non precisata.
Poco dopo, la polizia ha arrestato la donna. Quest'ultima ha insultato e aggredito fisicamente gli agenti e una poliziotta ha riportato leggere contusioni. La donna arrestata non conosceva i bambini, ha detto un portavoce della polizia di Sciaffusa a Keystone-ATS.
