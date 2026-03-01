  1. Clienti privati
Cronaca Beringen (SH): una donna picchia due bambini durante il carnevale

SDA

1.3.2026 - 08:16

La polizia di Sciaffusa ha arrestato ieri una donna che ha picchiato due bambini che festeggiavano il carnevale. (immagine d'illustrazione)
La polizia di Sciaffusa ha arrestato ieri una donna che ha picchiato due bambini che festeggiavano il carnevale. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Una donna ha aggredito due bambini e ferito un soccorritore e un'agente di polizia ieri pomeriggio a Beringen, vicino a Sciaffusa, durante il carnevale. La donna ha picchiato i bambini, che non conosceva, e li ha presi a calci.

Keystone-SDA

01.03.2026, 08:16

Secondo quanto ha reso noto la polizia di Sciaffusa, la donna ha in un primo tempo spinto uno dei bambini giù da un muro. L'episodio è avvenuto vicino a una scuola dove si festeggiava il carnevale.

Un adulto si è quindi precipitato in aiuto dei piccoli, ma la donna gli ha sferrato un calcio al ginocchio. Il malcapitato è stato trasportato in ospedale con ferite di entità non precisata.

Poco dopo, la polizia ha arrestato la donna. Quest'ultima ha insultato e aggredito fisicamente gli agenti e una poliziotta ha riportato leggere contusioni. La donna arrestata non conosceva i bambini, ha detto un portavoce della polizia di Sciaffusa a Keystone-ATS.

