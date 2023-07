Da ieri, giovedì, la polizia del Brandeburgo e di Berlino aveva iniziato una massiccia ricerca della leonessa Keystone

La presunta «leonessa» ripresa in un video e cercata da ieri, giovedì, a Berlino sarebbe probabilmente un cinghiale. Lo ha annunciato oggi, venerdì, in conferenza stampa la polizia del Brandeburgo, secondo cui non ci sarebbe quindi ulteriore pericolo.

Vari esperti hanno esaminato il video che circola su internet e hanno stabilito che l'animale non sarebbe un felino predatore, ma, eventualmente, un cinghiale.

Da ieri la polizia del Brandeburgo e di Berlino aveva iniziato una massiccia ricerca della leonessa. Le autorità hanno però poi progressivamente dubitato della valutazione iniziale. Le ricerche dovrebbero essere ora interrotte.

