Ferrovia Ampliamento della stazione di Berna costerà di più e subirà un forte ritardo

SDA

11.12.2025 - 08:49

L'ampliamento della stazione ferroviaria di Berna subirà un ritardo di due anni e costerà molto di più del previsto.
Keystone
Keystone

L'ampliamento della stazione ferroviaria di Berna subirà un ritardo di due anni e costerà molto di più di quanto annunciato. La messa in servizio è ora prevista per il 2031, con costi aggiuntivi compresi tra 200 e 250 milioni di franchi, hanno precisato oggi le FFS.

Keystone-SDA

11.12.2025, 08:49

11.12.2025, 08:52

Le Ferrovie federali svizzere hanno indicato come motivi del ritardo alcuni ostacoli imprevisti durante i lavori di costruzione. Tra questi figurano problemi statici, progetti di costruzione vecchi e incompleti e il ritrovamento di sostanze nocive.

A causa del prolungamento dei tempi di costruzione, aumentano anche i costi. Questi ultimi crescono anche a causa delle «difficili condizioni strutturali e geologiche», hanno aggiunto le FFS.

Inoltre, la dipendenza da progetti vicini è elevata. Ad esempio, sono pendenti due ricorsi contro il nuovo accesso alla stazione di Hirschengraben.

Le FFS avevano previsto di inaugurare la stazione alla fine del 2029. Il costo totale preventivato nel 2022 era ancora di 1,2 miliardi di franchi.

Al progetto per lo sviluppo della stazione ferroviaria «Zukunft Bahnhof Bern (ZBB)» partecipano anche la città di Berna e la compagnia ferroviaria Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS).

