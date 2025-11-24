  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Malgrado il maltempo Attese migliaia di persone al mercato delle cipolle di Berna

SDA

24.11.2025 - 09:19

Lo Zibelemärit è da tempo considerato dagli appassionati molto più di un semplice mercatino.
Lo Zibelemärit è da tempo considerato dagli appassionati molto più di un semplice mercatino.
Keystone

A Berna, questa mattina è iniziato lo Zibelemärit, il tradizionale mercato delle cipolle che si tiene ogni anno nella città federale. Nonostante la pioggia battente e incessante, gli organizzatori attendono decine di migliaia di visitatori.

Keystone-SDA

24.11.2025, 09:19

24.11.2025, 09:29

Poco dopo le 4 del mattino, le strade della città vecchia hanno cominciato ad animarsi, come ha costatato un giornalista dell'agenzia Keystone-ATS. Con temperature poco al di sopra degli zero gradi, i primi curiosi hanno raggiunto Piazza federale, dovo li attendono bancarelle colme di trecce e corone di cipolle adornate con fiori, ma anche tradizionali torte, zuppe calde e tanto altro.

Lo Zibelemärit, che si tiene ogni quarto lunedì di novembre, è da tempo considerato dagli appassionati molto più di un semplice mercatino. Secondo la leggenda, la festa folcloristica è nata dopo che Berna accordò ai coltivatori friburghesi il diritto di vendere gli ortaggi in città in novembre, per ringraziarli dell'aiuto fornito nello spegnimento di un incendio che nel 1405 distrusse il centro urbano, uccidendo un centinaio di persone e mandando in fumo 650 abitazioni.

Gli storici credono invece che all'origine del mercato delle cipolle vi sia una consuetudine introdotta nel XIX secolo dai contadini di Vully (FR), che iniziarono a vendere i loro prodotti nella città federale.

I più letti

Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
Una falla di WhatsApp permette l'accesso a miliardi di profili, ecco cosa fare
La maledizione dei Kennedy colpisce ancora: la nipote è malata terminale di cancro
David Cameron rivela la battaglia per un cancro alla prostata: «Non rimandate i controlli»
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni

Altre notizie

Appello alla prevenzione. David Cameron rivela la battaglia con un cancro alla prostata: «Non rimandate i controlli»

Appello alla prevenzioneDavid Cameron rivela la battaglia con un cancro alla prostata: «Non rimandate i controlli»

Grigioni. Piccola caduta massi sopra Brienz, non sono ancora scesi i 300'000 m3 di roccia

GrigioniPiccola caduta massi sopra Brienz, non sono ancora scesi i 300'000 m3 di roccia

Cifra record. Venduto all'asta l'orologio di un passeggero del Titanic per un prezzo sbalorditivo

Cifra recordVenduto all'asta l'orologio di un passeggero del Titanic per un prezzo sbalorditivo