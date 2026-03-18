Giochi d'acquaDa lunedì tornano in funzione le fontane in Piazza federale a Berna
SDA
18.3.2026 - 11:19
Con l'inizio della stagione primaverile i giochi d'acqua in Piazza federale a Berna saranno di nuovo funzionanti: la loro accensione è prevista per lunedì 23 marzo alle ore 11.00, hanno comunicato oggi le autorità della città federale.
Keystone-SDA
18.03.2026, 11:19
18.03.2026, 11:28
SDA
Le fontane saranno attive, sino alla fine di ottobre, ogni giorno dalle 11.00 alle 23.00 ad eccezione delle mattine di martedì e sabato, quando nella piazza vi è il mercato, o in occasione di eventi organizzati sul posto.