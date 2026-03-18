  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Giochi d'acqua Da lunedì tornano in funzione le fontane in Piazza federale a Berna

SDA

18.3.2026 - 11:19

I passanti potranno nuovamente ammirare i giochi d'acqua sulla Piazza federale
I passanti potranno nuovamente ammirare i giochi d'acqua sulla Piazza federale
Keystone

Con l'inizio della stagione primaverile i giochi d'acqua in Piazza federale a Berna saranno di nuovo funzionanti: la loro accensione è prevista per lunedì 23 marzo alle ore 11.00, hanno comunicato oggi le autorità della città federale.

Keystone-SDA

18.03.2026, 11:19

18.03.2026, 11:28

Le fontane saranno attive, sino alla fine di ottobre, ogni giorno dalle 11.00 alle 23.00 ad eccezione delle mattine di martedì e sabato, quando nella piazza vi è il mercato, o in occasione di eventi organizzati sul posto.

I più letti

Precipita nel vuoto la cabina di una cabinovia a Engelberg
Manor chiuderà tre grandi magazzini in Svizzera, ecco dove
Un esperto spiega perché Trump vince sempre: «Ecco le sue cinque regole»
Teheran: «Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo» - L'Iran conferma la morte di Larijani e Soleimani
Diesel oltre 2 franchi, è la prima volta dallo scoppio della guerra

Altre notizie

Canton Obvaldo. Precipita nel vuoto la cabina di una cabinovia a Engelberg

Canton ObvaldoPrecipita nel vuoto la cabina di una cabinovia a Engelberg

Marittimi. Rientrati dalle Seychelles gli svizzeri sopravvissuti al naufragio

MarittimiRientrati dalle Seychelles gli svizzeri sopravvissuti al naufragio

Comportamento animale. Non solo gli umani: anche i delfini cercano lo «sballo», ecco come

Comportamento animaleNon solo gli umani: anche i delfini cercano lo «sballo», ecco come