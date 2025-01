Forze dell'ordine durante il processo di primo grado Keystone

Importanti misure di sicurezza per un processo d'appello apertosi oggi a Berna. L'Alta corte è chiamata ad esaminare i ricorsi di otto motociclisti condannati in primo grado per aver preso parte a un sanguinoso scontro tra bande rivali di biker a Belp (BE) nel 2019.

Come durante il primo processo, la polizia cantonale ha dispiegato un imponente dispositivo attorno al tribunale per evitare incidenti tra i membri dei Bandidos e degli Hells Angels. All'apertura dell'udienza non si è visto alcun motociclista, ha osservato un giornalista di Keystone-ATS.

In primo grado nel 2022 erano stati condannati 17 biker delle due bande. La pena più pesante era stata di otto anni di reclusione per tentato omicidio intenzionale. Gli scontri a Belp nel 2019 si erano svolti sullo sfondo di una guerra territoriale.

Il processo durerà fino a giovedì. Il verdetto è atteso per il 13 febbraio. La maggior parte delle stazioni di polizia del Cantone sono state chiuse per fornire sufficienti forze di sicurezza al tribunale.