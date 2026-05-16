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Manifestazioni In piazza a Berna per la sicurezza delle persone LGBTQ+

SDA

16.5.2026 - 16:48

Il Christopher Street Day commemora il 28 giugno 1969, data in cui la polizia di New York fece irruzione in un bar gay di Christopher Street. La rivolta che ne seguì è considerata l'atto di nascita del movimento gay e lesbico moderno.
Il Christopher Street Day commemora il 28 giugno 1969, data in cui la polizia di New York fece irruzione in un bar gay di Christopher Street. La rivolta che ne seguì è considerata l'atto di nascita del movimento gay e lesbico moderno.
Keystone

Un migliaio di persone hanno manifestato oggi a Berna per la libertà e la sicurezza delle persone queer. Hanno sfilato nel centro della città in occasione del Christopher Street Day.

Keystone-SDA

16.05.2026, 16:48

16.05.2026, 16:58

I dimostranti sono partiti dalla Schützenmatte, nei pressi della stazione, e si sono recati in Piazza federale, ha constatato un giornalista di Keystone-ATS. «L'amore è un diritto umano», «Nessuno è libero finché non siamo tutti liberi» era scritto su sriscioni.

Quest'anno lo slogan della manifestazione era «Trans Joy is Resistance» (la gioia trans è resistenza). Questo messaggio mirava a incoraggiare a non considerare le persone trans, intersessuali e non binarie solo come vittime nei dibattiti attuali sulla discriminazione, ma a renderle visibili attraverso la loro gioia di vivere e il loro orgoglio.

Il Christopher Street Day commemora il 28 giugno 1969, data in cui la polizia di New York fece irruzione in un bar gay di Christopher Street. La rivolta che ne seguì è considerata l'atto di nascita del movimento gay e lesbico moderno. A Zurigo e a Winterthur (ZH) l'evento si svolge a luglio.

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