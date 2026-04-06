  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Manifestazioni In centinaia a Berna alla Marcia di Pasqua contro le guerre

SDA

6.4.2026 - 14:23

I manifestanti hanno espresso solidarietà alle vittime della violenza in tutto il mondo.
I manifestanti hanno espresso solidarietà alle vittime della violenza in tutto il mondo.
Keystone

Diverse centinaia di persone hanno preso parte oggi a Berna alla Marcia di Pasqua per lanciare un segnale contro la guerra e l'oppressione, esprimendo solidarietà alle vittime della violenza nel mondo e chiedendo un impegno più deciso a favore della pace.

Keystone-SDA

06.04.2026, 14:23

06.04.2026, 14:25

La manifestazione è stata promossa da una quarantina di organizzazioni, per lo più legate ad ambienti di sinistra e religiosi. Secondo un corrispondente di Keystone-ATS, il corteo è stato contraddistinto da numerose bandiere arcobaleno, affiancate da striscioni che chiedevano alla Svizzera di riconoscere lo Stato di Palestina.

Nel suo intervento, Virginia Köpfli, presidente del movimento femminista per la pace Frieda, ha posto una domanda provocatoria: «Quante guerre possono stare in un telegiornale?», denunciando come bombardamenti, massacri e carestie ci raggiungano ormai senza sosta e sottolineando come l'aspetto più inquietante non sia la violenza in sé, ma la rapidità con cui ci si abitua ad essa.

La tradizione delle marce pasquali, diffusa nel mondo intero, risale agli anni '60, quando i movimenti pacifisti si schierarono contro gli armamenti nucleari. A Berna, la tradizione si è un po' sopita verso la fine della Guerra Fredda, ma è stata ripresa nel 2003 dopo l'invasione statunitense dell'Iraq.

I più letti

Il grande chef Redzepi lascia il Noma: dipendenti presi a pugni e abusati mentalmente
Il tribunale ha detto «sì»: una madre può cacciare il figlio di casa
Una ragazza scomparsa nel 1994 è stata ritrovata viva, ecco cos'è successo
Ella, emigrata dalla Svizzera in Vietnam, ha già dei ripensamenti: «Sono stufa»
Tre neonati abbandonati a Londra in luoghi e tempi diversi, genitori ancora irreperibili

Altre notizie

Traffico. Il controesodo pasquale inizia, 11 km di ingorgo al portale sud del Gottardo

TrafficoIl controesodo pasquale inizia, 11 km di ingorgo al portale sud del Gottardo

Mistero inquietante. Tre neonati abbandonati a Londra in luoghi e tempi diversi, genitori ancora irreperibili

Mistero inquietanteTre neonati abbandonati a Londra in luoghi e tempi diversi, genitori ancora irreperibili

A Hemsedal. Valanga in una località sciistica in Norvegia, due i morti confermati

A HemsedalValanga in una località sciistica in Norvegia, due i morti confermati