Dal 26 al 29 luglio 2023, Berna sarà la sede degli Eurogames 2023. 20 sport, migliaia di atleti, un villaggio nel cuore della città vecchia e il BernPride alla fine degli EuroGames sono in programma. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) KEYSTONE

Diverse migliaia di persone si sono riunite oggi nel primo pomeriggio allo stadio di calcio del Wankdorf a Berna per una parata del pride, letteralmente parata dell'orgoglio.

Il corteo costituisce l'evento conclusivo degli Eurogames 2023, la manifestazione sportiva rivolta alla comunità LGBTIQ apertasi mercoledì nella città federale.

Gli organizzatori si aspettano 6000-8000 partecipanti al corteo, come ha dichiarato a Keystone-ATS Nik Eugster, responsabile della relazione con i media. Alla manifestazione aderiscono soprattutto persone della comunità LGBTIQ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer).

Il corteo si snoda dal Wankdorf, un quartiere a nord di Berna, fino alla Piazza federale, dove sono previsti discorsi e concerti. L'ultima parata del pride nella città federale risale al 2017.

Eurogames: bilancio positivo

Intanto gli organizzatori hanno tracciato un bilancio positivo dell'evento sportivo. Le gare di 20 discipline con oltre 2300 atleti si sono svolte senza incidenti, indica il comitato organizzatore questo pomeriggio in un comunicato. Tutti i tornei si sono svolti normalmente grazie alla meteorologia favorevole.

Oltre alle due consuete categorie di genere, maschile e femminile, in tutte le gare ve ne era una terza per le persone non binarie. In totale sono state distribuite circa 500 medaglie.

Maggiore visibilità per le persone LGBTIQ

«Si trattava di sperimentare uno sport inclusivo e di riunire persone di tutto il mondo», ha dichiarato, citato nella nota, Greg Zwygart, copresidente degli Eurogames. Un altro obiettivo dell'evento era dare maggiore visibilità nello sport alle persone LGBTIQ.

Con il villaggio degli atleti, presso la cattedrale, e grazie alle autorità cittadine che hanno fatto in modo che bandiere arcobaleno fossero appese in diverse strade del centro storico, l'evento ha ottenuto grande visibilità. Anche i numerosi servizi giornalistici sono serviti a questo scopo, ha riferito Eugster.

Nel periodo precedente agli Eurogames, sulle reti sociali sono apparsi commenti critici e pieni di odio nei confronti della comunità LGBTIQ. Questo dimostra che una manifestazione del genere è necessaria, ha dichiarato Eugster. È stata importante per poter vivere in una società aperta e tollerante.

razw, ats